Göbeklitepe’nin UNESCO sevinci

Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınması Şanlıurfa’da sevinçle karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi bu durumun turizm rakamlarını etkileyeceğini söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil edilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Şanlıurfa halkının bu değerin farkında olduğunu söyleyen Çiftçi, bunu mutlulukla karşıladıklarını belirtti. Bu konuda Şanlıurfa halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ”Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her yıl bir projenin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmesi için teklif veriliyor. 2018 yılında ise Göbeklitepe teklif edilmişti. Daha önce daimi temsilciler, teknik heyet ve teknik inceleme ilimizde incelemeleri gerçekleştirdiler. Bizler de Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın da içinde bulunduğu Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında Göbeklitepe’de birtakım çalışmalar yaptık. Gerek karşılama üniteleri, sunumların yapılacağı alanlar, yol, altyapı, içme suyu, üst örtü çalışmaları tamamlandı. Dün itibariyle heyet kararını verdi ve tescil etti. Şimdi UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne Göbeklitepe’nin girmesi Şanlıurfa için çok önemli bir hadise. Şanlıurfa halkı bunu mutlulukla karşılıyor. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve emeği geçen bütün bakanlık yetkililerine Şanlıurfa halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

"Şanlıurfa uluslararası turizmde değer kazanacak"

Şanlıurfa turizminin uluslararası alanda değer kazanacağını belirten Çiftçi, “Bize ne kazandıracak, Şanlıurfa’da şunu kazandıracak, uluslararası turizm anlamında dış turizmde bir yere seyahat yapılırken bunun UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde olduğuna bakılır. Türkiye’de 18’inci yer olarak Şanlıurfa’daki Göbeklitepe girmiş oldu. Bu uluslararası anlamda turizmde bir hareketlilik getirir. Bu hareketlilik Şanlıurfa turizmine de yansıyacak ve dolayısıyla arkeolojik anlamda da merakı olan sanatseverler, arkeologlar ve kültür meraklıları UNESCO’nun sitesinden burayı takip ederek Şanlıurfa’ya gelebilecek. Bu sağlanmış olacak. Göbeklitepe tarihin yeniden yazılmasına yol açtı. İnsanlık tarihinin yerleşim anlamında, ibadet anlamında, bir araya toparlanması anlamında tarihin yeniden yazılmasına sebep oldu. Bu kadar önemli bir arkeolojik varlığın Şanlıurfa’da olması önemli bir zenginliktir. Bizim de şehir olarak hedefimiz şudur, Şanlıurfa 12 bin yıllık bir şehir. İnsanın ilk yerleştiği, ilk ibadet ettiği, ilk tapınak merkezini kurduğu yer. Bu inanç merkezlerinin dünya turizmine açılması anlamında önemli bir aşama geride bırakıldı. Büyük emekler oldu. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Şanlıurfamıza hayırlı, uğurlu olsun. Şanlıurfa halkı bu değerin, bu kıymetin farkında ve bizler de bunu mutlulukla karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Turist sayısı artacak"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi turist sayısında önemli bir artış olacağına değinerek, ”2017’de 830 bin turisti ağırladık. 2018’de hedefi 1 milyon olarak koyduk. Tabi şimdi Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil edilmiş olması kesinlikle turizm rakamlarını etkileyecektir. Hedef ben tahmin ediyorum ki 1 buçuk milyona doğru gelen turist olacak. Bu da Şanlıurfa’ya kazanç demek, bereket demek, turizmin canlanması demektir” diye konuştu.