Güreşçi develer, Manisa’da güreşti

Manisa’nın Salihli ilçesi Mersinli Mahallesinde 150’ye yakın devenin katılımıyla gerçekleştirilen "Mersinli 2. Deve Güreşi" yoğun ilgi gördü.

Mersinli Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen, 2. Deve Güreşi Festivali’ne Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 150’ye yakın güreşçi deve katıldı. 56 yıl aradan sonra geçtiğimiz yıl başlattıkları deve güreşlerini uzun yıllar sürdürmek istediklerini belirten Mersinli Mahalle muhtarı İslam Budak, bu yıl güreşlerin ikincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kültürümüzde önemli bir yer tutan deve güreşleri bu yörede oldukça ilgi görüyor. İnşallah uzun yıllar güreşlerimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Deve güreşlerine katılanları selamlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Kültürümüzün bir parçası olan deve güreşlerine halkımız büyük ilgi gösteriyor. Salihli’mize hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin katılımıyla 23 Kasım Perşembe günü Salihli Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ilçemize kazandırdığımız yatırımların açılış törenine tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.



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Kategorilerinde birinci olan deve sahiplerine kupa verilirken, deve güreşleri ise gün boyu devam etti.