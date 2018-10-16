KÜLTÜR SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 17:34

Hasankeyf’te tarihi kale kapısı bölünerek taşındı

Ilısu Baraj suları altında kalacak olan Batman’ın Hasankeyf ilçesinde tarihi eserlerin taşınması işlemleri sürüyor. İlçede, bulunan kale kapısının ilk bölümü bugün taşındı.Ilısu Barajı suları altında kalacak olan Hasankeyf’te...

Hasankeyf'te tarihi kale kapısı bölünerek taşındı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ilısu Baraj suları altında kalacak olan Batman’ın Hasankeyf ilçesinde tarihi eserlerin taşınması işlemleri sürüyor. İlçede, bulunan kale kapısının ilk bölümü bugün taşındı.

Ilısu Barajı suları altında kalacak olan Hasankeyf’te tarihi eserlerin taşıma işlemine bugün tarihi orta kapının taşınması ile devam edildi. Antik kent Hasankeyf Kalesi’nin orta kapısı olarak bilinen tarihi kale kapısının 3 parçaya bölünerek taşınma işlemi başladı. İlk parçanın 137 ton ağırlığında olduğunu belirten Devlet Su İşleri (DSİ) yetkileri, ikinci kısmın 125 ton, üçüncü kısmın ise 147 ton ağırlığında olduğunu ve 96 tekerlekli kendinden modüler SPMT aracı ile taşınma işlemini yapıldığını söyledi.

137 tonluk tarihi orta kapının taşınma işlemi sırasında konuşan DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, “Ilısu projesinde şuan tarihi bir anı yaşıyoruz. Orta kaleyi çok hassas bir çalışmadan sonra en üstündeki kale kapısının ilk parçasını aldık. 2 gündür taşınma işlemi üzerinde çalışıyoruz. Kale kapısın ilk parçasını geçici depo sahasına getireceğiz. Bununla beraber bu hafta içerisinde kale kapısın 3 parçasını taşınmış ve yeni yerinde montajına başlamış olacağız” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku