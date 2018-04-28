Hatay’da “Fetih Buluşmaları” etkinliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Hatay’da İstanbul’un fethinin 565. yıl dönümü nedeniyle "Fetih Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.Hatay Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte...

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Hatay’da İstanbul’un fethinin 565. yıl dönümü nedeniyle "Fetih Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Hatay Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konferans veren Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, zorun oyunu bozacağını söyledi.

Sofuoğlu, Fatih Sultan Mehmet’in bu anlayışla yola çıkarak İstanbul’u fethettiğini dile getirdi.

Sofuoğlu, Birçok kumandan İstanbul’un fethinin mümkün olmadığını söylese de Fatih’in kararlılığını ortaya koyduğunu belirterek: “Zor oyunu bozar diyebilmek için, o zorun arkasından giderek o altyapıyı hazırlamak gerekiyor. Çalışmak lazım, tembel olmamak lazım, okumak lazım. Konjonktür denen bir şey vardır. Eğer girdiğin yeri yakar yıkarsan o işgaldir. Eğer girdiğin yeri mamur eder, o yerdeki insanlara huzur içinde yaşamaları güvencesini verirsen, o işgal değil fetihtir. Sultan Fatih’in yaptığı gibi. Bizans halkına ’Huzur içinde yaşayın, dün nasılsa bugün de aynı şekilde devam edin, huzur içinde ibadetlerinizi yerine getirebilirsiniz.’ demiştir. İşte bu fetihtir” dedi.

Konferansın ardından alkışlarla sahneye çıkan sanatçı Uğur Işılak birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Programın sonunda Kredi ve Yurtlar Kurumu Hatay İl Müdürü İhsan Yılmaz tarafından Sofuoğlu ve Işılak’a plaket verdi, ney hediye etti.