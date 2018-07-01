Hatuniye Camii 500 yıldır ayakta

Kahramanmaraş’taki Hatuniye Camii yaklaşık 500 yıldır ilk günkü gibi ayakta duruyor.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki cami, Dulkadirli Beyi Alaüddevle’nin eşi Şems Hatun adına 1510 yılında inşa edildi.

Caminin farklı bölümleri uzun yıllar ayakta kalmayı başardı. Özellikle örtü ahşap sistem üzerine kiremitle kaplanmış yapının duvarlarında, düzgün kesme taş işçiliği dikkat çekiyor.

Caminin yaklaşık 22 metre uzunluğundaki ‘Köşk Minaresi’ ise geçmişin ihtişamlı mimarisini yansıtıyor.

Hatuniye Camii İmam Hatibi Yaşar Kazmacı, savaş ve doğal afetlerden dolayı caminin birçok kez tadilattan geçirildiğini söyledi.

Türkiye’nin farklı noktalarından insanların camiyi ve içinde bulunan Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim’in teyzesi Şems Hatun’un ziyaret ettiğini söyledi. Kazmacı, “Cami, 1500’lü yıllarda Dulkadirli Beyi Alaüddevle eşi Şems Hatun adına yaptırmıştır. Daha sonra Şems Hatun’un mezarı cami içerisine defnedilmiştir. Şems Hatun ise Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in teyzesidir. Gerek il içi, gerekse il dışından misafirlerimiz gelip dualar ederek Fatihalarını bağışlıyorlar. Ortalama 500 yıllık bir camimiz. Çeşitli doğal afetlerden dolayı farklı zamanlarda restorasyonlar yapılmıştır. Bugünkü hali Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu da 10 yıl önce yapılmıştır. Camide orijinal yapı olarak, medrese girişindeki kapı, kıble duvarı ve minare kalmıştır. Diğer bölümler ise çeşitli aşamalardan geçmiştir” dedi.