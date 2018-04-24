‘Hayallerini Sahneye Taşı’ Tiyatro Yarışması’nda Afyonkarahisar’a ikincilik

Afyonkarahisar’da il birincisi olan ve Ege Bölge Finaline katılan Evlad-ı Fatihan grubu Bir Garip Olay adlı komedi türündeki tiyatro oyunlarıyla Ege bölge finalinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türkiye genelindeki Gençlik Merkezleri arasında ‘Hayallerini Sahneye Taşı’ sloganıyla düzenlediği tiyatro yarışmasının Ege Bölgesi finali, Ege Üniversitesi MÖTBE Kültür Merkezi’nde 19 Nisan 2018 tarihinde yapıldı. Manisa, Afyon, Denizli, Aydın, Muğla, Kütahya, Uşak, İzmir’den gelen 14-29 yaş aralığındaki oyunculardan oluşan ekipler komedi ve dram türlerinde “Vatan Sevgisi “ temasını ele alan oyunlarıyla hayallerini sahneye taşıdılar.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.