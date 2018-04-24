‘Hayallerini Sahneye Taşı’ Tiyatro Yarışması’nda Afyonkarahisar’a ikincilik

Gençlik Merkezleri arasında ‘Hayallerini Sahneye Taşı’ sloganıyla düzenlediği tiyatro yarışmasında Afyonkarahisar’da Evlad-ı Fatihan grubu ‘Bir Garip Olay’ adlı komedi türündeki tiyatro oyunlarıyla Ege bölge finalinde ikinci oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türkiye genelindeki Gençlik Merkezleri arasında ‘Hayallerini Sahneye Taşı’ sloganıyla düzenlediği tiyatro yarışmasının Ege Bölgesi finali, Ege Üniversitesi MÖTBE Kültür Merkezi’nde 19 Nisan 2018 tarihinde yapıldı. Manisa, Afyon, Denizli, Aydın, Muğla, Kütahya, Uşak, İzmir’den gelen 14-29 yaş aralığındaki oyunculardan oluşan ekipler komedi ve dram türlerinde “Vatan Sevgisi “ temasını ele alan oyunlarıyla hayallerini sahneye taşıdılar.Afyonkarahisar’da il birincisi olan ve Ege Bölge Finaline katılan Evlad-ı Fatihan grubu Bir Garip Olay adlı komedi türündeki tiyatro oyunlarıyla Ege bölge finalinde ikincilik ödülüne layık görüldü.