Hayallerini seramiğe nakşediyorlar

Kırıkkale’de faaliyete geçen ’Çamurlu Eller KOP ile Düşler Kuruyor Projesi’ kapsamında açılan meslek edindirme kursları sayesinde 25 ev hanımı sabır ve özveriyle hayallerini önce çiziyor, sonra da seramiğe nakşediyor ve para kazanıyor.Kırıkkale’nin...

Kırıkkale’de faaliyete geçen ’Çamurlu Eller KOP ile Düşler Kuruyor Projesi’ kapsamında açılan meslek edindirme kursları sayesinde 25 ev hanımı sabır ve özveriyle hayallerini önce çiziyor, sonra da seramiğe nakşediyor ve para kazanıyor.

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından faaliyete geçen Konya Ovası Projesi (KOP) destekli meslek edindirme kapsamında 25 ev hanımı boş vakitlerini değerlendirme amacıyla kurulan atölyede çizdikleri özgün tasarımlarını seramik üzerine işliyor. Çamuru elle şekillendiren kadınlar; ürettiği vazoları, tabakları, iç dekorasyon ve dış dekorasyon ürünleri ile hediyelik eşyaları kurum tarafından satışı yapılarak ekonomiye de katkı sağlıyor. Kursiyerlerde hem elde edilen gelirden hem de günlük katıldığı kurstan ücret alarak ailesine ekonomik destek sağlıyor.

Kursiyer Pınar Işıklı, "Tornada önce çamuru yoğuruyoruz alçı kalıplarımızın üstünde, ondan sonra tornaya alıyoruz. Tornada merkeze oturtuyoruz. Merkeze oturttuktan sonra içini açıyoruz. Formumuz neyse ona göre açılış yapıyoruz" dedi.

Sosyal hayatlarının daha güzel olduğunu ifade eden Kursiyer Lütfiye Aygan, "Çamurlu Eller Atölyesinde görmüş olduğunuz gibi çizim mutfağımızdan gelen tasarımlarımızı burada alçı tornasında olacak tasarımları burada şekillendiriyoruz. Zaten bu işe severek başladık. Maksadımız hiçbir yerde olmayan, tamamen kendi tasarımımız olan ürünleri hayata geçirmek. Güzel şeyler de yapacağımıza inanıyoruz. Kendi düşüncelerimizi, kendi tasarımlarımızı mesela seramiğe döküyoruz. Bu bizim için çok güzel bir şey. Ne bileyim sosyal hayatımız daha güzel oldu. Yani ev hanımlığından kurtulmuş olduk kısacası" şeklinde konuştu.

Kursiyer Özlem Uçar ise "İçeride arkadaşlarımız çizim odasında tasarımlarını yapıyorlar. Daha sonra bize gönderiyorlar. Biz alçı kalıpları döküyoruz. Tasarımları uygun şekilde oymalarını yapıyoruz. Çok düzgün ve pürüzsüz hale getirdikten sonra bunlardan kalıplarımızı çıkartıp atölyede işlevsel hale getiriyoruz. Buradaki yapılan şeylerin özel tasarım olma sebebi kendi içinizdeki yansıtmadığımız, söyleyemediğimiz her türlü duyguyu rahat yansımasını sağlıyor. Sosyal olarak arkadaşlarımız daha da çoğaldı" diye konuştu.

Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise "12 bayanımızın 2 yıl önce bize gelerek ne yapabiliriz ile başlayan bir hikaye bu. Şu anda 25 bayanımız burada meslek edindirme kursu adı altında faaliyet gösteriyorlar. Konya Ovası Projesi (KOP) ilimize dahil olmasıyla projelendirdik ve bayanlarımız burada seramik atölyesi adı altında üretim yapıyorlar. Ürettikleri ürünleri de halk eğitim kapsamında döner sermayesiyle satacağız ve kursiyerlerimize bir gelir elde etmiş olacaklar. Bu şekliyle de kadınlarımız sosyalleşecek. Birlikte çalışma kültürü oluşacak ve dört duvar arasından kurtulup ekonomilerine, ev ekonomilerine katkıda bulunmuş olacaklar" açıklamasında bulundu.