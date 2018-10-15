İmece Kültür Festivali yarın başlıyor

Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi tarafından düzenlenen ‘II. Uluslararası Kapadokya Kültürel İmece Festivali’ yarın başlıyor. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de İmece Kültür Festivali’ndeki konuk konuşmacılardan olacak.

16-18 Ekim tarihleri arasında, Kapadokya’dan ve Anadolu’nun farklı şehirlerinden, 45 sanatçı ve ressamla işbirliği içinde ve yerel yönetimlerin desteğiyle gerçekleştirilecek olan İmece Festivali, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın Mustafapaşa köyündeki ‘Kapadokya Sanat Sokağı’ açılışıyla başlayacak. Katılımcılar ve davetli ressamlar, festivale kimliğini veren ‘imece’ ruhuyla, sokak boyama etkinliği gerçekleştirecek. Nevşehir Valiliği ve Ürgüp Kaymakamlığı tarafından desteklenecek olan festivalin ikinci gününde, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ‘AB’de Çeşitlilikte Birlik ve Kültür’ konusunda bir konuşma yapacak.

Festivalde imece usulü pekmez yapılacak

Festival kapsamındaki diğer etkinlikler şunlar olacak:

Festival, 16 Ekim saat 14.00’de, Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi meydanında, protokol ve selamlama konuşmalarıyla başlayacaktır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencileri halk oyunları ve ‘köy seyirlik oyunları’ gösterisi sunacaktır. Festival, Mustafapaşa Köyü’Sinasos Halk Oyunları’ gösterileriyle devam edecek. Festival kapsamında, Mustafapaşa Köyü ahalisinden Hatice ve Yavuz Timuçin, eski ve yaşayan bir imece geleneği olan pekmez yapımını konuklara anlatımlı gösterecek. 16 Ekim’de saat 15.00’teKapadokya Sanat Sokağı’nın resmi açılışı yapılacak. Ardından, Bebek Müzesi olarak da bilinen Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi Çocuk Ressamlar Danışmanı, Ressam Emine Kasap Karakoç’un düzenlediği ‘Mustafapaşa Çocuk Ressamlar Sergisi’nin açılışı yapılacak. Etkinlik, Küratör Esma Bayraktar ve davetli 45 ressamın katılımıyla gerçekleşecek ‘Sokak Boyama Şenliği’ ile devam edecek.

Birlikte yaşam ve imece kültürü konuşulacak

18 Ekim saat 14.00’de, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Mustafa Hayri Efendi Salonu’nda ‘Birlikte Yaşamak: Bir Anadolu Kültürel Geleneği olarak İmece’ başlıklı konferans yapılacak. Konferans, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’nın açılış konuşması ile başlayacak. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de, burada ‘AB’de Çeşitlilikte Birlik ve Kültür’ konusunda bir konuşma yapacak. Konferansa Yunanistan’dan katılan Despoina Bougioukmanou Papandreou, ‘Eski Cemil Köyünde Sinasos’un İzleri’ konusunda bir sunum yapacak. Akademisyen, Ankara Üniversitesi, AB Uzmanı Derya Sevinç, ‘Kültürlerarası Diyalog ve Anadolu’ konusunda değerlendirmelerde bulunacak. Aynı gün saat 15.00’de, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Salonu’nda küratörlüğünü Esma Bayraktar’ın yaptığı Türkiye’nin farklı şehirlerinden 45 ressam ve sanatçının katıldığı ‘Kültürel İmece’ adlı karma serginin açılışı gerçekleşecek, saat 15:30’da da ‘Efelerin Ressamı’ Mustafa Ali Kasap’ın canlı resim sunumu ve söyleşisi yapılacak.

Bas Bariton Burak Bilgili de sahne alacak

Aynı gün 20.00’de, Nevşehir Valiliği ve Kapadokya Üniversitesinin katkılarıyla, Mustafapaşa Köyü’nde ünlü Saklı Vadi’de, ‘Anadolu’dan ve Dünyadan Kültürel Ezgiler: Anadolu Türküleri, Tangolar ve Düetler’ adlı konser gerçekleşecek. Konserde İzmir Dörtlüsü Mezzosoprano Aylin Aydın (Odabaşı), çello sanatçısı Pelin Odabaşı, dünyanın pek çok ünlü operalarında Türkiye’yi başarıyla temsil eden Bas Bariton Burak Bilgili ve İtalya’dan piyanist ve Koro Petitör Vincenzo De Lucia sahne alacak.