Işığın fotoğrafını çektiler

Tokatlı fotoğrafçılar, Pazar ilçesinde bulunan Kaz Gölünde düzenledikleri etkinlikle ışığın fotoğrafını çekti.

Tokat’ın tanıtımı için yaptıkları etkinliklerle göz dolduran Tokat Fotoğraf Sanatçıları Derneği (TOFSAD) yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı. Tokat’ın Pazar ilçesinde bulunan Kaz Gölüne giden TOFSAD Üyeleri burada uzun pozlama ve ışık boyama tekniği kullanarak ışığın fotoğrafını çektiler. TOFSAD Başkanı Sefa Genç, “2018-2019 etkinlik takviminin başlamasına kısa bir süre kala dernek üyelerimizle bir araya gelerek uzun pozlama ve ışık boyama tekniği kullanarak doğa harikası Kaz Gölümüzü fotoğraflamak istedik. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat İl Müdürümüz İhsan İkinci’nin büyük destekleriyle gerçekleşen bu ışık şölenine dernek üyelerimizden de yoğun katılım sağlandı. Dernek olarak bu sezon daha fazla etkinlik düzenleyeceğiz. Özellikle fotoğraf sevdalılarının aile ortamında bir araya gelmesini sağlamak için söyleşilerimiz, sergilerimiz, gezilerimizi geçen sezon olduğu gibi bu sezonda fazlasıyla yapacağız. Özellikle şehrimizin görülmeye değer bir çok tarihi ve turistlik yerlerini de fotoğraflayıp bizimde ilimizin tanıtımına katkımız olsun istiyoruz. Işığın fotoğrafını çekmek çok fazla zaman ve emek isteyen bir iş. Uzun pozlama ve ışık boyama teknikleriyle çektiğimiz fotoğraflarımız çok güzel çıktılar almamızı sağladı. Daha önce bir kaç kez gündüz çekimleri yaptığımız Kaz Gölü’nü ilk kez gece ziyaret ediyoruz. Gerçekten geceleri de çok güzel bir yer burası. Tüm ülke genelindeki fotoğraf sevdalılarına şu mesajı vermek istiyoruz. Bu deneyimi Tokat’a gelip muhakkak yaşamalılar. Tüm misafirlerimize yardımcı olmaya hazırız” şeklinde konuştu.