KÜLTÜR SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 09:33

Işığın fotoğrafını çektiler

Tokatlı fotoğrafçılar, Pazar ilçesinde bulunan Kaz Gölünde düzenledikleri etkinlikle ışığın fotoğrafını çekti.Tokat’ın tanıtımı için yaptıkları etkinliklerle göz dolduran Tokat Fotoğraf Sanatçıları Derneği (TOFSAD) yeni sezon...

Işığın fotoğrafını çektiler
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Tokatlı fotoğrafçılar, Pazar ilçesinde bulunan Kaz Gölünde düzenledikleri etkinlikle ışığın fotoğrafını çekti.

Tokat’ın tanıtımı için yaptıkları etkinliklerle göz dolduran Tokat Fotoğraf Sanatçıları Derneği (TOFSAD) yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı. Tokat’ın Pazar ilçesinde bulunan Kaz Gölüne giden TOFSAD Üyeleri burada uzun pozlama ve ışık boyama tekniği kullanarak ışığın fotoğrafını çektiler. TOFSAD Başkanı Sefa Genç, “2018-2019 etkinlik takviminin başlamasına kısa bir süre kala dernek üyelerimizle bir araya gelerek uzun pozlama ve ışık boyama tekniği kullanarak doğa harikası Kaz Gölümüzü fotoğraflamak istedik. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat İl Müdürümüz İhsan İkinci’nin büyük destekleriyle gerçekleşen bu ışık şölenine dernek üyelerimizden de yoğun katılım sağlandı. Dernek olarak bu sezon daha fazla etkinlik düzenleyeceğiz. Özellikle fotoğraf sevdalılarının aile ortamında bir araya gelmesini sağlamak için söyleşilerimiz, sergilerimiz, gezilerimizi geçen sezon olduğu gibi bu sezonda fazlasıyla yapacağız. Özellikle şehrimizin görülmeye değer bir çok tarihi ve turistlik yerlerini de fotoğraflayıp bizimde ilimizin tanıtımına katkımız olsun istiyoruz. Işığın fotoğrafını çekmek çok fazla zaman ve emek isteyen bir iş. Uzun pozlama ve ışık boyama teknikleriyle çektiğimiz fotoğraflarımız çok güzel çıktılar almamızı sağladı. Daha önce bir kaç kez gündüz çekimleri yaptığımız Kaz Gölü’nü ilk kez gece ziyaret ediyoruz. Gerçekten geceleri de çok güzel bir yer burası. Tüm ülke genelindeki fotoğraf sevdalılarına şu mesajı vermek istiyoruz. Bu deneyimi Tokat’a gelip muhakkak yaşamalılar. Tüm misafirlerimize yardımcı olmaya hazırız” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku