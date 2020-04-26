İsyankâr Ruhunuzu Dizginlemeyin!

Hayat hiçbir zaman güzel ve kolay yaşanmıyor. Bazen kişi haksızlıklarla yüzleşmek, kötülerle mücadele etmek durumunda da kalabiliyor. Hele de talihsiz bir zaman diliminde ve yerde dünyaya gelmiş ise o insan için hayatın koşulları daha da zor olacaktır. Zorluklar bazen insanların en büyük çaresizliklerin içerisine düşmesine neden olabiliyor. Ruhu daralan ve bir çıkış yolu bulamayan insanlar isyan bayraklarını çekmek isteyebiliyor. İsyan sözleri sarf eden bu insanlar haksızlık, adaletsizlik, eşitsizlik karşısında haklı isyanlarını bu sözlerle dile getirirken bir yandan da mevcut olan duruma bir baş kaldırış ortaya koyuyorlar. İsyanınızı dışa vurmak için en etkili sözleri seçebilir ve çevrenizde daha iyi şekilde anlaşılma imkânı bulabilirsiniz.

Aşka İsyan Etmeyin

Aşk dünyanın en güzel duygularından biridir ve insanları bir anda çepeçevre sarıverir. Bazen karşılık bulan bazense yalnızca uzaktan seyredilen bu güzel duygu mutsuzluğun dibine vuran insanların isyan etmesine neden olabiliyor. Aşka isyanı dile getiren anlamlı aşk sözleri aşk dertlilerinin sözleridir. Yürek yangınlarının kelimelere dökülmüş hali olan bu sözler ve şiirler dertlilerin de ortak buluşma noktası haline geliyor. En derin isyan haykırışlarının yanılsaması olan sözler ile kendinizi daha iyi ifade etme şansı bulabilirsiniz. Karşı cinse duyulan derin aşkın karşılıksız kalması, hayatta yenilen kazıklar, aşksız geçen yılların verdiği ve daha nicesi isyanın en haklı nedenleri arasında yerini almaktadır.

Hayata İnat Yaşayabilmek

Hayatın sizleri karşılaştırdığı zorluklar karşısında ne kadar sağlam şekilde durursanız durun mutlaka bir yerden sonra patlama noktasına geliyorsunuz. Böyle zamanlarda çaresizliğin sizi boğduğunu hissedebilirsiniz. Ancak hiçbir zaman unutulmamalıdır ki her karanlık dönemlerin biteceği son derece aydınlık zamanlar vardır. Her insan kendi dertleri ile sınanmaktadır. Böyle zamanlarda belki ufak bir isyanı dile getiren söz paylaşmak sizi bir nebze de olsa rahatlatabilir. Belki çevrenizdeki insanların dikkatini çekerek derdinize ortak olmasını sağlayabilirsiniz. Hayat karşısında ne kadar sağlam durursanız, sorunları aşma konusunda o kadar imkân bulabilirsiniz. Ancak şu da bilinmelidir ki en çok isyan edenler aşklarına karşılık bulamayan koca yürekli insanlardır.