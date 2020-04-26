KÜLTÜR SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2020 Pazar 02:17

İsyankâr Ruhunuzu Dizginlemeyin!

Hayat karşısında ne kadar sağlam durursanız, sorunları aşma konusunda o kadar imkân bulabilirsiniz.

İsyankâr Ruhunuzu Dizginlemeyin!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Hayat hiçbir zaman güzel ve kolay yaşanmıyor. Bazen kişi haksızlıklarla yüzleşmek, kötülerle mücadele etmek durumunda da kalabiliyor. Hele de talihsiz bir zaman diliminde ve yerde dünyaya gelmiş ise o insan için hayatın koşulları daha da zor olacaktır. Zorluklar bazen insanların en büyük çaresizliklerin içerisine düşmesine neden olabiliyor. Ruhu daralan ve bir çıkış yolu bulamayan insanlar isyan bayraklarını çekmek isteyebiliyor. İsyan sözleri sarf eden bu insanlar haksızlık, adaletsizlik, eşitsizlik karşısında haklı isyanlarını bu sözlerle dile getirirken bir yandan da mevcut olan duruma bir baş kaldırış ortaya koyuyorlar. İsyanınızı dışa vurmak için en etkili sözleri seçebilir ve çevrenizde daha iyi şekilde anlaşılma imkânı bulabilirsiniz.

Aşka İsyan Etmeyin

Aşk dünyanın en güzel duygularından biridir ve insanları bir anda çepeçevre sarıverir. Bazen karşılık bulan bazense yalnızca uzaktan seyredilen bu güzel duygu mutsuzluğun dibine vuran insanların isyan etmesine neden olabiliyor. Aşka isyanı dile getiren anlamlı aşk sözleri aşk dertlilerinin sözleridir. Yürek yangınlarının kelimelere dökülmüş hali olan bu sözler ve şiirler dertlilerin de ortak buluşma noktası haline geliyor. En derin isyan haykırışlarının yanılsaması olan sözler ile kendinizi daha iyi ifade etme şansı bulabilirsiniz. Karşı cinse duyulan derin aşkın karşılıksız kalması, hayatta yenilen kazıklar, aşksız geçen yılların verdiği ve daha nicesi isyanın en haklı nedenleri arasında yerini almaktadır.

Hayata İnat Yaşayabilmek

Hayatın sizleri karşılaştırdığı zorluklar karşısında ne kadar sağlam şekilde durursanız durun mutlaka bir yerden sonra patlama noktasına geliyorsunuz. Böyle zamanlarda çaresizliğin sizi boğduğunu hissedebilirsiniz. Ancak hiçbir zaman unutulmamalıdır ki her karanlık dönemlerin biteceği son derece aydınlık zamanlar vardır. Her insan kendi dertleri ile sınanmaktadır. Böyle zamanlarda belki ufak bir isyanı dile getiren söz paylaşmak sizi bir nebze de olsa rahatlatabilir. Belki çevrenizdeki insanların dikkatini çekerek derdinize ortak olmasını sağlayabilirsiniz. Hayat karşısında ne kadar sağlam durursanız, sorunları aşma konusunda o kadar imkân bulabilirsiniz. Ancak şu da bilinmelidir ki en çok isyan edenler aşklarına karşılık bulamayan koca yürekli insanlardır.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ferdi Tayfur Şarkıları Ferdi Tayfur Şarkıları
Donmadan Online Full Hd Film izle Web Siteniz Donmadan Online Full Hd Film izle Web Siteniz
1080p Kalitede Filmleri izlemek Çok kolay 1080p Kalitede Filmleri izlemek Çok kolay
Altıeylül ilçesinin yöresel lezzetleri tanıtıldı Altıeylül ilçesinin yöresel lezzetleri tanıtıldı
Hababam Sınıfı Antalya’da Hababam Sınıfı Antalya’da
Reggie, UNESCO küresel kültürel miras listesinde Reggie, UNESCO küresel kültürel miras listesinde
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden Tekeli Mehmet Paşa Camii açıklaması Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden Tekeli...
ESOGÜ’de "Somut Olmayan Kültürel Miras ve Medya" konferansı ESOGÜ’de "Somut Olmayan Kültürel Miras ve...
Harput’tan çıkan tarihi eserler ‘Puzzle’ gibi birleştiriliyor Harput’tan çıkan tarihi eserler ‘Puzzle’ gibi...
Psikolog Narin Cangir’in ’Offline: Çevrim Dışı’ adlı kitabı raflarda Psikolog Narin Cangir’in ’Offline: Çevrim Dışı’...
Isparta kabune pilavına coğrafi işaret tescil belgesi Isparta kabune pilavına coğrafi işaret tescil belgesi
Türk Destanı ‘Dede Korkut’ UNESCO’da Türk Destanı ‘Dede Korkut’ UNESCO’da
Fırat Demirel’in ‘Geleceği Görenler’ adlı kitabı raflarda Fırat Demirel’in ‘Geleceği Görenler’ adlı...
Atatürk evi ve Kocatepe’ye ziyaretçi akını Atatürk evi ve Kocatepe’ye ziyaretçi akını
Yıllarca neşter tutan eller şimdi sanat üretiyor Yıllarca neşter tutan eller şimdi sanat üretiyor
Yukarı Çık
banner687
banner691

Ferdi Tayfur Şarkıları
Ferdi Tayfur sanat yaşamı boyunca birçok albüme imzasını atmış başarılı şarkıcılar arasında yer...

Haberi Oku