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19 Kasım 2017 Pazar 18:23

İzmir Çay Festivali’ne yoğun ilgi

İzmir’in tarihi mekanlarından Alsancak Gar’ında çay severleri ve çay dinamiklerini bir araya getiren ’İzmir Çay Festivali’ yoğun ilgi gördü.Türkiye ve İzmir’de çay ve kahvaltı kültürünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi, Türk...

İzmir Çay Festivali'ne yoğun ilgi
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İzmir’in tarihi mekanlarından Alsancak Gar’ında çay severleri ve çay dinamiklerini bir araya getiren ’İzmir Çay Festivali’ yoğun ilgi gördü.

Türkiye ve İzmir’de çay ve kahvaltı kültürünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi, Türk çayı ve dünya çaylarını, çeşitli ülkelerin çay kültürlerini çay severler ile paylaşmak, çay yanı lezzetlerle festivali zenginleştirmek adına düzenlenen Çay Festivali’ne İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.

Festivalde L Tea Atelier olarak yer alan Neslihan Keskinoğlu, gastronomi alanında yeni bir festival sunulduğunu ve ilgiden son derece mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sundukları çeşitli çaylarla damak tadına hitap ettiklerini dile getiren Keskinoğlu, üç gün boyunca İzmirlilere yeni tatları keşfetmelerini sağladıklarını söyledi.

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