KÜLTÜR SANAT:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 21:11

Kahramanmaraş’ta ‘Özün Sözü’ galası

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bu yıl 5.’sini gerçekleştirdiği Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı etkinlikleri kapsamında ‘Özün Sözü Galası’nı gerçekleştirdi.Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen...

Kahramanmaraş'ta ‘Özün Sözü' galası
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bu yıl 5.’sini gerçekleştirdiği Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı etkinlikleri kapsamında ‘Özün Sözü Galası’nı gerçekleştirdi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen "Özün Sözü" belgeselinin galasına katılım yoğun oldu.

Galada konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş’ın barındırdığı değerler anlamında özel bir şehir olduğunu söyledi.

Yönetmenliğini Ekrem Doydu’nun yaptığı belgeselle önemli bir hizmete imza atıldığını dile getiren Erkoç, şunları kaydetti:

"Başta üstat Necip Fazıl Kısakürek olmak üzere Nuri Pakdil’ler, Rasim Özdenören’ler, Erdem Beyazıt’lar, Cahit Zarifoğlu’larla ve birçok değerli söz üstadı, çok değerli büyüklerimizle, fikir adamlarıyla ne kadar övünsek azdır. Bu değerli üstatların hayatlarını gelecek nesillere örnek olması açısından ve bir eser olarak biz bunu düşünüyoruz. Çünkü onların her anıyla yaşam boyunca gerçek manada topluma öncülük etmişlerdir."

Yedi Güzel Adam’dan Nuri Pakdil de "kardeşim" dediği Rasim Özdenören’i kutladı. Rasim Özdenören ile Yedi Güzel Adam’dan sadece kendilerinin kaldığını dile getiren Pakdil, "Allah, Nuri Pakdil’e de Rasim Özdenören’e de uzun ömürler versin. Ne mutlu yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük devrimcisi, ezeli ebedi ulu önderimiz Hazreti Muhammed’in ümmetinden olabilenlere."

Erkoç’un konuşmasının ardından Nuri Pakdil, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve Vali Vahdettin Özkan da birer konuşma yaptılar.

Yapılan konuşmaların ardından program ‘Özün Sözü’ belgeseli izlenmesiyle sona erdi.
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