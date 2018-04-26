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26 Nisan 2018 Perşembe 09:38

Karikatürlerle Çanakkale Savaşı

Çanakkale Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı sırasında psikolojik harbin yönetildiği karikatürler Çekmeköy Belediyesi tarafından bir araya getirilerek kitaplaştırıldı.

Karikatürlerle Çanakkale Savaşı
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Çanakkale Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı sırasında psikolojik harbin yönetildiği karikatürler Çekmeköy Belediyesi tarafından bir araya getirilerek kitaplaştırıldı.

Çekmeköy Belediyesi, Çanakkale Kara Savaşları’nın yıldönümünde, savaş döneminde algı yönetiminde kullanılan karikatürleri derleyerek kitap haline getirdi. Çanakkale Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında, arazide olduğu kadar psikolojik savaşın olduğunu da ortaya koyan karikatürler, dönemin şartlarına ışık tutuyor. Sosyal medya ve televizyonun olmadığı dönemde yazılı basın yoluyla yapılan algı yönetimlerinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun tasvirlerinde padişahların ve Hacivat ve Karagöz karakterlerinin kullanılmış olması dikkat çekiyor. 1. Dünya Savaşı’nın başlamasına sebep olan suikastın ve Osmanlı’nın savaşa çekildiği süreci de anlatan karikatürlerde birçok rejimin yıkıldığı ve sınırların değiştiği dönem özetleniyor. Eserde; İngiliz, Fransız, Rus, İtalya, Almanya, Avustralya, Osmanlı ve daha birçok ülkenin basınında çıkan karikatürler yer alıyor. Eserde; İngiliz, Fransız ve Rus basınının karikatürlerinde Türk askerini kötülediği; müttefikimiz olan Alman basınının ise Türk askerlerinin kahramanlıklarını çizdiği; Osmanlı’da ise Serveti Fünun, Karagöz, Hande, Tesvir-i Efkar yayınlarında Türk halkına moral aşılandığı görülüyor.

Çekmeköy Belediyesi tarafından 2 yıllık bir araştırma sonucunda hazırlanan kitapta; her karikatürün niçin çizildiği, kim tarafından çizildiği, hangi dergi ya da gazetede yayımlandığı ve tercümesi yer alıyor. Ayrıca eserde dönemin tarihi hakkında kitabı hazırlayanlar tarafından özet bilgiler de veriliyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Hamd olsun Çekmeköy muhteşem şeyler başarıyor. İşte burada Çanakkale’nin ruhuna uygun bir kitap. Bu yıl 103’üncü yılını kutladık. Bu karikatür kitabını yıldönümüne rastlamış olması da ayrı bir güzellik. Önemli bir günde anlamlı bir eseri ülkemize kazandırıyoruz. Eğer biz Çanakkale’de o mücadeleyi vermemiş olsaydık, o Çanakkale geçilmiş olsaydı Allah muhafaza bugün zaten İstanbul diye bir şey olmayacaktı. Ama Çanakkale’de o şehitler ki o Mehmetlerimiz, Bitlis’ten, Hatay’da, Trabzon’dan oraya gelmiş o mücadeleyi yapmış Mehmetler onların yüzü suyu hürmetine biz burada bu güzel mekanda millete hizmet verebiliyoruz. Onun için o mücadelenin her doğrusunu biz bu millete anlatmamız lazım” dedi.
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