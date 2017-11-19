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KÜLTÜR SANAT:
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19 Kasım 2017 Pazar 15:58

Kasım ayı Kültür Sanat Etkinlikleri sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri ‘İstanbul Kemençesi ve İstanbul Lavtası ile Türk-Rum Müziği’ isimli söyleşi ve dinleti programıyla devam edecek.

Kasım ayı Kültür Sanat Etkinlikleri sürüyor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri ‘İstanbul Kemençesi ve İstanbul Lavtası ile Türk-Rum Müziği’ isimli söyleşi ve dinleti programıyla devam edecek.

20 Kasım Pazartesi günü Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek etkinliğin moderatörlüğünü Enver Mete Arslan üstlenecek. Saat 19.00’da başlayacak programın diğer konuğu ise Derya Türkan olacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “20 Kasım Pazartesi günü ‘İstanbul Kemençesi ve İstanbul Lavtası ile Türk-Rum Müziği’ isimli söyleşi ve dinleti programımıza tüm sanatseverler davetlidir” ifadelerine yer verildi.

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