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16 Ekim 2018 Salı 10:36

Kayserili iş insanlarının dördüncü single çalışması çıktı

Bir bankacı, bir müteahhit ve bir aydınlatmacıdan oluşan Kayserili iş insanları Nuri Savruk ve arkadaşlarının, dördüncü single çalışması dijital müzik platformlarındaki yerini aldı. 3 kafadar, kravatlarını bile çıkarmadan iş çıkışı...

Kayserili iş insanlarının dördüncü single çalışması çıktı
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Bir bankacı, bir müteahhit ve bir aydınlatmacıdan oluşan Kayserili iş insanları Nuri Savruk ve arkadaşlarının, dördüncü single çalışması dijital müzik platformlarındaki yerini aldı. 3 kafadar, kravatlarını bile çıkarmadan iş çıkışı stüdyonun yolunu tutuyor.

Kayserili iş insanları Nuri Savruk, Erşan Oral ve Talat Hüsrevoğlu’nun ‘Başardım’ adındaki single çalışması tüm dijital müzik platformlarında ve internet kanallarında beğeniye sunuldu. Gündüz kendi işlerini icra eden, akşamları da kravatlarını bile çıkarmaya fırsat bulamadan stüdyonun yolunu tutan üçlü, Türkiye’de iş insanı kimliğiyle müzik dünyasına adım atan ilk grup olma özelliğini taşıyor. Aynı adlı klipleri 5 günde binin üzerinde tıklanma alan ‘Başardım’ şarkısının sözleri, grubun solisti Nuri Savruk’a, müziği grubun gitaristlerinden Erşan Oral’a, düzenlemesi ise müzik eğitmeni Savaş Somuncu’ya ait. Ancak Nuri Savruk’un asıl işi aydınlatma, Erşan Oral’ınki müteahhitlik, grubun bas gitaristi Talat Hüsrevoğlu’nunki ise bankacılık.

Çalışmanın tüm safhaları Kayseri’de gerçekleştirildi

Üçüncü single’dan sonra müzikal çalışmalarını durdurmayı düşündüklerini, ancak Aranjör Selim Öztürk’ten aldıkları motivasyon ile yola devam etmeye karar verdiklerini söyleyen Nuri Savruk, ‘Başardım’ parçasının kendileri açısından yaşadıklarına dair mesaj verdiğini de dile getirdi. Savruk, “Ağustos başı gibi Marşandiz Stüdyolarına gittik ve Prodüktör Selim Öztürk ile irtibat kurduk, devam etmemiz konusundaki ısrarcı duruşu bizi fazlasıyla motive etti. Kayserili işadamları müzik yapıyor başlığının ülkede başka bir şehirde olmadığını, bunun bir haber değeri taşıdığını, dikkat çeken bir konu olduğunu ve çalışmalarımızın da belli bir standardı olduğunu ifade etti. Ve yılbaşına kadar iki şarkı istedi. Bizler de tüm motivasyonumuzu toplayarak ve şarkının adıyla da bir mesaj vererek ‘Başardım’ diye dördüncü single’ımızı yaptık ve daha önceden olduğu gibi çalışmanın tüm aşamaları Kayseri’de gerçekleştirildi” dedi.

Türkiye’de bir benzeri yok

Türkiye’de buna benzer şekilde başka bir müzisyen topluluğu olmadığının altını çizen solist Nuri Savruk, “Şehirde daha önce yapılmamış bir iş yapıyoruz. Bir arkadaşımız banka müdürü, biri müteahhit ve ben aydınlatma işiyle uğraşıyorum. Bu, çok rastlanmış bir şey değil tabi ki. Aslında ülkede de alternatifi olan bir şey değil; Artvinli işadamları müzik yapıyor gibi bir durum yok, Kayserili işadamları müzik yapıyor” ifadelerini kullandı.

Üçlü, bundan sonraki aşamada, yeni single çalışmalarının tanıtımı için bazı konser organizasyonları gerçekleştirecek.
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