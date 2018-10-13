KÜLTÜR SANAT:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 14:02

’Kelebekler’ filmi Maltepelilerle buluştu

Maltepe Belediyesinin Ekim ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, yönetmenliğini ve senaryosunu Tolga Karaçelik’in üstlendiği 2018 yapımı ’Kelebekler’ filminin gösterimi yapıldı.

'Kelebekler' filmi Maltepelilerle buluştu
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Maltepe Belediyesinin Ekim ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, yönetmenliğini ve senaryosunu Tolga Karaçelik’in üstlendiği 2018 yapımı ’Kelebekler’ filminin gösterimi yapıldı.

Amerika’nın Utah eyaletinde bu yıl düzenlenen bağımsız film festivali Sundance Film Festivali’nde, ’Dünya Sineması Dramatik Film Yarışması’ bölümünde ’Büyük Jüri Ödülü’nü kazanan ’Kelebekler’ filminin gösterimi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Bartu Küçükçağlayan, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola ve Ercan Kesal’ın rol aldığı filmin müziğini Ahmet Kenan Bilgiç hazırladı.

Komedi ve dramın iç içe geçtiği filmde, yolları yıllar önce ayrılan 3 kardeşin, yıllar sonra babaları tarafından çağrıldıkları köyde yaşadıkları öyküleri anlatıldı.
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