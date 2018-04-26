KÜLTÜR SANAT:
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26 Nisan 2018 Perşembe 08:57

Kemal Sunal’ın özel eşyaları Maltepe’de sergileniyor

Tam 82 filmde oynamış, oynadığı karakterlerle izleyicinin kalbinde geniş yer edinmiş, Yeşilçam’ın kült isimlerinden Kemal Sunal’ın değerli eşyalarından oluşan ’Kemal Sunal Sergisi’ 28 Nisan tarihlerine Maltepe Park Alışveriş Merkezi’nde sergileniyor.

Kemal Sunal'ın özel eşyaları Maltepe'de sergileniyor
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Tam 82 filmde oynamış, oynadığı karakterlerle izleyicinin kalbinde geniş yer edinmiş, Yeşilçam’ın kült isimlerinden Kemal Sunal’ın değerli eşyalarından oluşan ’Kemal Sunal Sergisi’ 28 Nisan tarihlerine Maltepe Park Alışveriş Merkezi’nde sergileniyor.

Açılışını, geçtiğimiz günlerde Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’ın yaptığı ’Kemal Sunal Sergisi’, Sunal’ın hayranları tarafından yoğun ilgi görüyor. Tam 82 filmde oynamış, oynadığı karakterlerle izleyicinin kalbinde geniş yer edinmiş, Yeşilçam’ın kült isimlerinden Kemal Sunal’ın değerli eşyalarından oluşan ’Kemal Sunal Sergisi’ 28 Nisan tarihine kadar Maltepe Park Alışveriş Merkezi’nde sergileniyor. Sergiyi ziyarete gelenler, sergi alanına konumlandırılmış olan anı defterine duygularını not edebiliyor.

Sergiyi özellikle ziyarete gelen Sedat Ayçicek, ’’Özellikle fırsat bulup gelmeye çalıştım. Duysal anlar yaşayarak izledim. Defalarca izleyip repliklerini ezberlediğimiz halde tekrar filmlerini büyük bir zevkle izleyip içindeki ince mesajları alıyorum. Buradaki özel eşyaları görünce çok etkilendim. Mümkün olsa bazı eşyalarına talip olabilirim. Zübük’ten başlarım, Korkusuz Korkak’ı izlerim. Aslında hiçbir filmini birbirinden ayırmam. Anı defterini de yazımı yazacağım. Pırlanta gibi yetiştirdiği 2 tane çocuğu ve komik gibi görülen ancak ince mesajlar olan filmleri çekip bize bıraktığı ona teşekkür ediyoruz. Ruhu şad olsun’’ dedi.

Sergiden çok etkilendiğini ifade eden Burhan Güngör, ’’Çocukluğumuz bu filmleri izleyerek geçti. Özel eşyaları görünce ilk önce inanamadım. 40 yaşındayım halen televizyonda bu filmleri izliyorum. Unutulmaz bir sanatçımız. En çok Propaganda ve Hababam Sınıfı’nı filmini seviyorum. Sanatçımıza Allah rahmet eylesin’’ şeklinde konuştu.

Çocuklarıyla birlik sergiyi gezen Hatice Güder, ’’Haberimiz yoktu, tesadüfen gördük. Sergi çok güzel. Sürekli izlediğimiz filmler ve duygulandık. Nüfus kağıdını gördüm duygulandım. Çocuğunun sünnet düğününde giydiği kostümler güzeldi. En çok Hababam filmi serisi seviyoruz, çocuklarla birlikte izliyoruz. Çocukların severek izlediği filmin kostümlerini burada görmek güzeldi’’ diye konuştu.

Düzenlediği etkinlerle ziyaretçilerini sevdiği sanatçılarla bir araya getiren, sanat, moda ve spora destek veren Maltepe Park AVM’nin yıl boyunca birçok etkinlik yapacağı bildirildi.
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