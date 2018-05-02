Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecisini anlatan belgesel sanatseverlerle buluştu

Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli’yi anlatan ’Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım’ belgeseli, İzmir’de sanatseverlerle buluştu.

Drama yönetmenliğini Ömer Evre’nin ve görüntü yönetmenliğini Zeyde Yalıner Örek’in üstlendiği ’Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım’ belgeseli, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC İzmir Başkonsolosluğu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği İzmir Şubesi işbirliğinde İzmirli sanatseverlerle buluştu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Lokali’ndeki belgeselin gösterimine hayatı belgesele konu olan Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli, Beria Okan Özoran’ın oğlu Prof. Dr. Yavuz Özoran, KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İzmir Şube Başkanı Mehmet Haksever ve dernek üyeleri ve İzmir’de yaşayan Kıbrıslı Türkler katıldı.

Gösterim öncesi bir konuşma yapan KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin, “Öncelikle bir araya gelmemize vesile olan ‘Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım’ belgesel filmini büyük emeklerle hazırlayan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’ne, bölüm başkanı ve belgeselin genel yönetmeni Doç. Dr. Fevzi Kasap’a teşekkür ederim. Ayrıca filmin gösterimini sağlamamız için salonun tedarik edilmesinde katkısı olan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ile Gazeteci Erdal Erek’e ve organizasyonu yapan Kıbrıs Türk Kültür Derneği İzmir Şube Başkanı Mehmet Ali Haksever’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Bedia Hanım, Kıbrıs Türk basınında bir ilki gerçekleştirdi”

Bedia Okan Göreli ile gurur duyduğunu dile getiren Emin, “Genç bir kadın olarak daha 23 yaşındayken azmiyle ve çalışkanlığıyla Kıbrıs Türk basınında bir ilki gerçekleştirdi, kendinden sonra gelen nesillere yol açarak örnek oldu. Bedia Özoran’ın yaşam ve başarılarının hem ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, hem ana vatan Türkiye’de, hem de yurt dışında duyurulmasında çok büyük katkısı olacağına inandığım bu belgeselin hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Film gösterimine Trabzon’dan katılan Mehmet Remzi Okan’ın torunu Prof. Dr. Yavuz Özoran da, ailesine verilen değerden dolayı onur duyduğunu belirtti. Söz Gazetesi’nden oluşan önemli bir arşive de sahip olan Prof. Dr. Özoran, hiçbir kaynakta yer almayan Söz Gazetesi haber ve görselleri ile dedesi gazeteci Mehmet Remzi Okan ve Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecileri olan kızları ile ilgili bilgiler aktardı.

“Söz Gazetesi ve Okan Ailesi Kıbrıs Türk basın tarihi için önemli bir süreç”

Doç. Dr. Fevzi Kasap, Söz Gazetesi’nin ve Okan Ailesi’nin Kıbrıs Türk basın tarihi için önemli bir süreç olduğuna değinerek, Mehmet Remzi Okan kadar vefatı sonrası gazete yönetimine gelen kızları Beria, Vedia ve Bedia Okan’ın gazetecilik adına yaptıklarının öneminden bahsetti. Kıbrıs Türk toplumu tarafından ihmal edilmelerine rağmen bu belgesel sayesinde genç nesillerin Okan Ailesi’ni tanıma fırsatı bulduğunu belirten Kasap, Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecilerinin adını yaşatmak için Lefkoşa Türk Belediye Başkanı ile de görüşüp isimlerinin Lefkoşa sokaklarına verilmesi için başvuruda bulunduklarını söyledi.

Kendi belgeselini izleyen Bedia Okan gözyaşlarını tutamadı

Bedia Okan Göreli’nin katılımıyla gerçekleşen gösterimde duygusal anlar yaşandı. Filmi akrabaları, meslektaşları ve Kıbrıslı dostları ile birlikte izleyen Bedia Okan, film boyunca zaman zaman gülerken, gözyaşlarını tutamadığı anlar oldu.