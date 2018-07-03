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03 Temmuz 2018 Salı 14:37

Kilis’in "Cennet çamuru" tatlısı tescillendi

Kilis’in dünyaca ünlü tatlısı "Cennet çamuru" Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edildi.

Kilis'in 'Cennet çamuru' tatlısı tescillendi
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Kilis’in dünyaca ünlü tatlısı "Cennet çamuru" Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edildi.

Kilis’te sevilerek tüketilen Cennet Çamuru-Kaymaklı Kırma Künefe adlı tatlısı Coğrafi mahreç işareti tescilinin yapılması için Türk Patent ve Marka Kurumuna Kilis Valiliği adına yapılan başvuru kabul edildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, tatlının tescilinin 2 Temmuz tarihinde resmi gazetede yayınlandığını ifade ederek, “Yöresel yemek ve tatlılarına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında bilindiği üzere daha önce Kilis Katmeri tatlımıza Coğrafi Mahreç İşareti alınarak Kilis adına tescili yapıldı. Valimiz Dr. Mehmet Tekinarslan’ ın talimatlarıyla ilimizde sevilerek tüketilen Cennet Çamuru-Kaymaklı Kırma Künefe adlı tatlımızın coğrafi mahreç işareti tescilinin yapılması için Türk Patent ve Marka Kurumuna Valiliğimiz adına başvuru yapmıştık. 2 Temmuz tarihi itibariyle Cennet Çamuru-Kaymaklı Kırma Künefe adlı tatlısı Coğrafi mahreç işareti tescili yapıldığına dair Resmi gazetede yayımlandı. Cennet çamurunun tescili ile ilgili olarak, Valimiz Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanımız Hasan Kara, Baklavacılar Odası Başkanımız Mehmet Temur’a ve tatlıcı esnafımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kadıoğlu, önümüzdeki günler içerisinde Cennet Çamurunun tescili ile ilgili olarak bir program düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.
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