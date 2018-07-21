KÜLTÜR SANAT:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:22

Kınık Höyükte 6 bin yıl öncesine ait Pers tapınağı bulundu

Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt beldesi yakınlarındaki Kınık Höyük’te 2010’dan beri süren arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.Kazı çalışmalarında 6 bin yıl öncesine ait 13 metre yüksekliğindeki anıt sur...

Kınık Höyükte 6 bin yıl öncesine ait Pers tapınağı bulundu
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Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt beldesi yakınlarındaki Kınık Höyük’te 2010’dan beri süren arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.

Kazı çalışmalarında 6 bin yıl öncesine ait 13 metre yüksekliğindeki anıt sur duvarının ortaya çıkarılma çalışmaları sırasında 100 metrekarelik 4 odalı, içerisinde çeşitli hayvan heykelcikleri bulunan tapınağa rastlandı. Tapınağın 2 bin 500 yıllık olduğu ve Pers dönemine ait olduğu belirlendi. Bu yılki kazılarda Tapınak içerisinde boğa mozaiği bulundu. Mozaik arkeologlar tarafından toplandıktan sonra Niğde Müzesinde restorasyon çalışması yapılacak.

Kazı başkanı ve New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lorenzo D’Alfonso ve Bilkent, Gazi, ODTÜ ve Hitit Üniversitelerinden de öğrencilerin bulunduğu yaklaşık 26 kişilik ekip kazı çalışmalarına devam ediyor.

Prof. Dr. Lorenzo D’Alfonso, “Bu kazıda Helenistik bir tapınak bulduk. Biraz daha kazıp inince ikinci bir tapınak bulduk. Daha eski bir tapınak Pers dönemi tapınağını bulduk. Orta Anadolu’da ilk defa genç Pers dönemine ait tapınak. 2 tapınakta M.Ö 4’üncü yüzyıla aittir. İkinci tapınağın içerisinde ise boğa mozaiği bulundu” dedi.

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir ise “Kınık Höyük kazımız Niğde’mizde düzenli olarak devam eden 4 kazı alanımızdan bir tanesidir. 2007-2010 yılları arasında Melendiz dağları güney yamaçları yüzey araştırmaları kapsamında yapılan incelemelerde burada bir kazı çalışması yapılması kararı alındı. 2011 yılında başlanan kazılar düzenli olarak devam ediyor. Her yıl Prof. Dr. Lorenzo D’Alfonso’nun başkanlığında yürütülen bu kazılarda demir çağında ve Helenistik dönemdeki yerleşim yerleriyle ilgili kazılar yapılıyor. Bu kazılarda 2011 yılından beri toplamda 207 envanterlik taşınabilir kültür varlığı Müzemize kazandırıldı. Geçen yılda burada yine hellenistik döneme ait olduğu düşünülen önemli bir tapınak ortaya çıkarıldı” dedi.
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