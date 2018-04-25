“Kısmi sanatçı sigortalılığı sanatçıların sosyal güvenlik sorununa çözüm olamamıştır”

Müzik-Sen Başkanı Mehmet Çırıka, müzik, sinema ve tiyatro sanatçılarının sosyal güvenlik sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla başlatılan kısmi sigortalılık uygulamasının faydalı olmadığını savundu.

Müzik ve sahne sanatçıları sendikası (Müzik-Sen) Başkanı Mehmet Çırıka müzik, sinema ve tiyatro sanatçılarının sosyal güvenlik sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla, Mart 2011 tarihinden itibaren getirilen kısmi sigortalılık uygulamasının çözüm olmadığını belirtti.

Çırıka yaptığı yazılı açıklamada, “Uygulama kapsamında, çalıştıkları işlerinde ayda 10 günden az çalışan sanatçıların ilgili işverenin yanı sıra sanatçının üyesi olduğu meslek kuruluşu tarafından onaylanan giriş bildirgesiyle kısmi sigortalı olması öngörülmüştür. Özellikle müzik, sinema ve tiyatro sanatçılarının sosyal güvenlik sorununa çözüm getirmesi amacıyla getirilen kısmi sigortalılık uygulaması sanatçılar açısından beklenen yararı sağlayamamıştır” ifadelerini kullandı.

“Kısmi sanatçı sigortalılarının aylık prim ödeme gün sayısı 20 gün olarak sabitlenmelidir”

Çırıka sanatçıların sosyal güvenlik sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı: “Kısmi sigortalılık uygulamasında işveren onayı kaldırılmalı ve SGK Giriş Bildirgesinin sanatçının üyesi olduğu meslek kuruluşunca onaylanması yeterli olmalıdır.

Kısmi sanatçı sigortalılarının aylık prim ödeme gün sayısı 20 gün olarak sabitlenmelidir.

Kısmi sigortaya prim ödeyen sanatçılara raporlu oldukları süreler için iş göremezlik ödeneği verilmesi sağlanmalıdır.

Kısmi sigortalı sanatçılar iş kazası ve meslek hastalıkları sigortasından da yararlanmalıdır.

Kısmi sigortalı hizmetlerin aktif sigortalı çakışması durumunda, sadece çakışan günler iptal edilmeli ve çakışma dışında kalan kısmi sigortalı hizmetlerin geçerli kılınması sağlanarak bu yolla sigortalıların ağır hak kayıpları önlenmelidir.”