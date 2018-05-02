Kitap fuarı ziyaretçi sayısı 35 bini geçti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, canlı olarak yayınına katıldığı TGRT Haber’de Balıkesir’de ilk kez kurulan kitap fuarını anlattı. Başkan Kafaoğlu, kitap fuarına bir haftada yaklaşık 35 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Balıkesir’de ilk kez kurulan kitap fuarından TGRT Haber canlı yayınına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, fuarı değerlendirdi. Başkan Kafaoğlu, "Balıkesir kamuoyu ilk kez böyle kapsamlı bir kitap fuarı ile tanışıyor. Balıkesir’de Valimiz Ersin Yazıcı’nın yürüttüğü bir projemiz vardı BENGİ (Balıkesir’de Eğitimin Niteliğini Geliştirme Projesi) projemiz. Balıkesir’de okullarda 20 dakika kitap okuma etkinlikleri düzenleniyor. Yerel yönetimleri biz de destekliyoruz. Devletin üst kademesi de bu etkinliklere bizzat katılarak çocukların kitap okuma zamanına eşlik ediyorlar. Bu çalışmayı taçlandırmamız lazım. Kitap okumaya alışan çocuklarımızın kitap satın alması lazım. Biz de kitap fuarını ayağına getirdik. 100 yayınevi ve 100 yazarı vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Tabii ki kitap fuarı demek kitapların çok daha ucuza temin edileceği yerler demektir. Gençlerimize de bu imkanı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Henüz 5 gün olmasına rağmen 35 bin vatandaşımız bu fuarı ziyaret etti. Ben bu sayıların 100 binlere ulaşacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu konuda bir açlık vardı. Biz, ’İlim Çin’de de olsa alın gelin’ diyen bir medeniyetten geliyoruz. Okumadan başarılı olamayız, dünya ölçeğinde baktığımız zaman Japonlar yılda 25-26 kitap okuyor. Türkiye’de ise 10-12 kişi 1 kitap okuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu hedefler var. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri var, buralara okuyarak ulaşacağız. Bu noktada biz yerel yöneticilere çok iş düşüyor" dedi.

Balıkesir Kitap Tanıtım Günleri 6 Mayıs’a kadar açık kalacak.