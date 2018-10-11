KÜLTÜR SANAT:
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11 Ekim 2018 Perşembe 09:50

Kitapları sokaklarda yürüttüler

Tokat’ta 7 gece süren hazırlık aşaması sonrasında sosyal medyada paylaşılan yürüyen kitapların videosu, büyük beğeni topladı.Tokat Belediyesi tarafından 12-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 2’nci kitap fuarı öncesinde, Belediye...

Kitapları sokaklarda yürüttüler
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Tokat’ta 7 gece süren hazırlık aşaması sonrasında sosyal medyada paylaşılan yürüyen kitapların videosu, büyük beğeni topladı.

Tokat Belediyesi tarafından 12-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 2’nci kitap fuarı öncesinde, Belediye Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 7 gün süren gece çekimleriyle tamamladığı video tanıtımında, kentin çeşitli noktalarında kitaplar yürütüldü. 50’den fazla kitabın kullanıldığı çekimler, şehrin tarihi ve turistik mekanlarında yapıldı.

Belediye çalışanları Akif Yurdakul, Yakup Sönmez, İskender Bilici ve Mesut Koç tarafından hazırlanan 1 dakikalık videoda her saniye için 12 kare fotoğraf çekildi. Belediye binası önünden başlayan kitaplar, Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde yürütüldü, Kanal Tokat’ta bulunan Osmanlı Kayıklarının içerisinde yüzdürüldü. Tokat saat kulesine yapılan ziyaretle tamamlanan kitapların yolculuğu fuarın yapılacağı Cumhuriyet Meydanında son buldu.

Belediye çalışan Akif Yurdakul, yaptıkları sanatsal çalışma için stop motion tekniğini kullandıklarını söyledi. Yurdakul, "Tokat Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak Tokat 2’nci Kitap Fuarı için şehrimizi ve fuarımızı tanıtacak sanatsal bir yapıt yapmayı düşündüğümüzde bu iş için en iyi tekniğin stop motion olduğuna karar vererek yola çıktık. Video içerisinde Kitapla Tokat’ın tarihi ve modern mekanlarını birleştirerek hem Tokat’ın hem de bu yıl ikincisi düzenlenecek olan kitap fuarının tanıtımını yapmayı planladık. Çekimlerimiz 4 kişilik ekiple gece gündüz toplam 7 gün sürdü. Her bir saniye için toplam 12 kare fotoğraf çektik. Ayrıca her bir kare için yedekli ikişer çekim daha yaptık. Her karede kitapların düzenini tek tek ayarladık. Elimizde 50 den fazla kitap vardı. Her birini ayrı ayrı düzeltmek, hareketlerini belirlemek ciddi bir ekip işini gerektiriyordu. Ayrıca rüzgar etkisini hiç hesaba katmamıştık. Bazen bir kare fotoğraf için en az 15-20 kez çekim yaptığımız oldu. Böyle olunca istikrarı tutturmak zaman alıyordu. Ama hamdolsun projemizi başarı ile tamamladık. Çekimlerden sonra montaj aşamasını da tamamlayarak Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu’na sunduk. Başkanımız hedeflediğimiz duygunun insanlara aktarılabileceği noktasında çok başarılı bir çalışma olduğunu takdir etti. Kitap fuarının basın lansmanından sonra gösterime girmesini uygun gördü. Sosyal medya hesaplarında yayınladıktan sonra beklemediğimiz şekilde ilgi görmesi bizleri çok memnun etti. Videoyu beğenerek paylaşan herkese teşekkür ediyoruz. Hem kitap fuarına hem de Tokat’a herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.
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