Klasik otomobiller hasta çocuklar için yolda

Bursa’da klasik otomobiller hasta çocuklar için yollara çıktı. Bu yıl 8.kez düzenlenen eatkinlikte elde edilecek gelirler hasta çocuklar ve kanser hastaları için harcanacak. Organizasyona ev sahipliği yapan Taner Bolcan bu seneki gelirle Mudanya...

Bursa’da klasik otomobiller hasta çocuklar için yollara çıktı. Bu yıl 8.kez düzenlenen eatkinlikte elde edilecek gelirler hasta çocuklar ve kanser hastaları için harcanacak. Organizasyona ev sahipliği yapan Taner Bolcan bu seneki gelirle Mudanya Devlet Hastanesi’ne ultrasonografi cihazı alacaklarını belirtti.

Bursa’da bu sene 8’incisi düzenlenen ve 23 Nisan sebebi ile Egemenlik turu ismi verilen klasik araba turu Atatürk Kongre Kültür Merkezi yanından start verdi. Aralarında 1930 model araçların da bulunduğu fiyatları 40 bin ile 90 bin dolar arasında değişen klasik arabalar renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği 8. Egemenlik Klasik Araba Turu, klasik araç sevenleri bir araya getirmenin yanı sıra hasta çocuklar ve kanser hastaları için de umut olmayı hedefliyor.

Organizasyona ev sahipliği yapan Osmangazi Rotary Kulübü Başkanı Taner Bolcan, etkinlikle ilgili bilgi verdi. Bolcan, hem klasik araba sevenleri bir araya getirmek hem de hastalar için faydalı bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, “Bu geleneksel bir organizasyon. Her sene yapıyoruz. Buradaki amacımız hastanelerin eksik ve tıbbi cihazlarını temin etmek. Ağırlıklı olarak çocuklar ve kanser hastaları için etkinlik yapıyoruz. Bu sene de yaptığımız etkinliğin sonunda elde ettiğimiz gelirle Mudanya Devlet Hastanesi’ne ultrasonografi cihazı alacağız” dedi.