Küçükçekmece Müzik Akademisi başarıdan başarıya koşuyor

Geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi amaçlayan Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi, başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Küçük yaşta büyük başarılara imza atan öğrenciler, müzik eğitiminin temellerini attıkları Akademi’nin öğrencisi olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi öğrencileri kazandıkları başarılar ile yaşıtlarına ilham veriyor. Akademiden yetişen öğrenciler önemli başarılara imza atıyor.

Hayaline "birincilikle" ulaştı

Akademi öğrencilerinden, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Bölümünü birincilikle kazanan 17 yaşındaki Gözde Öztürk, “2014’ten bu yana akademide eğitim aldım. 4 yılın sonunda Yıldız Teknik Üniversitesi’nin özel yetenek sınavına girdim. Müzik bölümünü birincilikle kazandım. Ben keman temellerimi burada attım. Burda profesyonelleştim. Alanında uzman eğitmenlerden aldığım derslerle sahne deneyimlerim oldu. Solfeji de burada öğrendim. Şimdi de derslere aktif bir şekilde katılıyorum. Akademideki ücretsiz eğitim fırsatı çok iyi bir şey. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’ e ve hocalarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

11 yaşındaki Ceylin’in büyük başarısı

Özel yetenek sınavlarında hem Mimar Sinan hem de İstanbul Teknik Üniversitesi’ni kazanarak büyük bir başarıya imza atan 11 yaşındaki Ceylin Güler ise “ Müziğe babamla başladım. Önce Akademinin giriş sınavlarını kazandım. Burada Burcu Bülbül ile keman eğitimime devam ettim. Mimar Sinan ve İTÜ özel yetenek sınavlarının ikisini de kazandım. Mimar Sinan Üniversitesi’ni tercih ettim. Başarımda katkısı olan bütün hocalarıma teşekkür ederim” dedi.

Öğrencilerden Başkan’a teşekkür

Akademi öğrencilerinden 18 yaşındaki Zeynep Eda Çetinler İTÜ Müzikoloji, 14 yaşındaki Sude Tuna’da Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünü kazanarak, kendilerini hayallerine bir adım daha yaklaştıran Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve Akademi eğitmenlerine teşekkür etti.

Akademide aldığı eğitimi iki üniversiteyi birden kazanarak taçlandıran 11 yaşındaki Ceylin Güler’in babası Levent Güler bir ebeveyn olarak çocuğun başarısıyla gurur duyduğunu belirttiği konuşmasında, “Kızım Ceylin daha 11 yaşında. Başlangıçlar çok önemlidir. Çok doğru hocalar, doğru bir sistem ve disiplin başarıyı kaçınılmaz kılıyor. Bu olanakları doğru kullanmaya çalıştık. Belediyemizin müziğe olan desteğini takdir ediyoruz” dedi.

"Gururluyuz"

Müzik Akademisinin başarısıyla gururlandıklarını belirten Akademi Yöneticisi Hakan Dedeler, yetenekli öğrencilere ücretsiz eğitim imkanı sağladıklarını söyleyerek, “2013 yılından bu yana müzik akademisinin yöneticisiyim. Akademide uluslar arası çapta başarı sağlayan ülkemizi başarıyla temsil eden hocalarımız eğitim veriyor. Prof. Dr. Cihat Aşkın, Prof. Cana Gürmen, Erdem Sökmen, Engin Gürkey, Çetin Akdeniz Böyle değerli hocalardan eğitim alınca başarı kaçınılmaz oluyor. 2013 yılından beri 5 yıldır 50 öğrencimiz konservatuar ve güzel sanatlar fakültelerini kazandı. Gururluyuz, mutluyuz” dedi.