KÜLTÜR SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:08

Kudüs’te 2 bin yıllık taş yazıt bulundu

İsrailli arkeologlar Kudüs’te 2 bin yıllık bir taş yazıt bulunduğunu duyurdu.

Kudüs'te 2 bin yıllık taş yazıt bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İsrailli arkeologlar Kudüs’te 2 bin yıllık bir taş yazıt bulunduğunu duyurdu.

İsrailli arkeologlar, ’Kudüs’ kelimesinin en eski bilinen tam İbranice yazımının olduğu, ilk yüzyıla kadar uzanan bir taş yazıt bulduklarını duyurdu. Bulgu, İsrail Eski Eserler Dairesi (IAA) ve İsrail Müzesi’nin düzenlediği basın toplantısında sunuldu.

Taş yazıt, IAA tarafından yönetilen bir kazıda Kudüs Uluslararası Kongre Merkezi yakınlarındaki yol yapım çalışmasının yapılacağı bir arazide bulundu. Kazı çalışması sırasında sütunlarla desteklenen bir Roma yapısının temelleri açığa çıkarıldı. Sütunların arasında Büyük Herod’un hükümdarlığı döneminde ikinci tapınak dönemine özgü İbranice harflerle yazılmış taş sütun gövdesi bulundu.

Yahudi tarihinde İkinci Tapınak Dönemi MÖ 530 ve 70 yılları arasında yaşanmıştır.

Taş yazıt, Kudüs’teki İsrail Müzesi’nde, kentin eserlerinden oluşan yeni bir serginin parçası olarak halka sunulacak. Sergide taş yazıtın yanı sıra, 6. yüzyıla ait bir Yunan mozaik yazıt ile üzerinde İbranice ’Yüksek rahibin oğlu’ yazan I. Yüzyıl tabut kapağı da sergilenecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku