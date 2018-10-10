Kudüs’te 2 bin yıllık taş yazıt bulundu

İsrailli arkeologlar Kudüs’te 2 bin yıllık bir taş yazıt bulunduğunu duyurdu.

İsrailli arkeologlar Kudüs’te 2 bin yıllık bir taş yazıt bulunduğunu duyurdu.

İsrailli arkeologlar, ’Kudüs’ kelimesinin en eski bilinen tam İbranice yazımının olduğu, ilk yüzyıla kadar uzanan bir taş yazıt bulduklarını duyurdu. Bulgu, İsrail Eski Eserler Dairesi (IAA) ve İsrail Müzesi’nin düzenlediği basın toplantısında sunuldu.

Taş yazıt, IAA tarafından yönetilen bir kazıda Kudüs Uluslararası Kongre Merkezi yakınlarındaki yol yapım çalışmasının yapılacağı bir arazide bulundu. Kazı çalışması sırasında sütunlarla desteklenen bir Roma yapısının temelleri açığa çıkarıldı. Sütunların arasında Büyük Herod’un hükümdarlığı döneminde ikinci tapınak dönemine özgü İbranice harflerle yazılmış taş sütun gövdesi bulundu.

Yahudi tarihinde İkinci Tapınak Dönemi MÖ 530 ve 70 yılları arasında yaşanmıştır.

Taş yazıt, Kudüs’teki İsrail Müzesi’nde, kentin eserlerinden oluşan yeni bir serginin parçası olarak halka sunulacak. Sergide taş yazıtın yanı sıra, 6. yüzyıla ait bir Yunan mozaik yazıt ile üzerinde İbranice ’Yüksek rahibin oğlu’ yazan I. Yüzyıl tabut kapağı da sergilenecek.