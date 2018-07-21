Kültür ve Turizm Bakanlığı yurt dışı tanıtım desteğinin kapsamı genişledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı son düzenlemelerden biriyle yurtdışında tanıtım yapmak isteyen firmalara yönelik destek kapsamını genişletti. Son Başbakan Binali Yıldırım’ın imzaladığı son kararlardan olan "Yurt dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar" ile daha önce olduğu gibi sadece asli fonksiyonu konaklama olan firmalar değil geniş bir çerçevede yer alan firmalar devlet tarafından desteklenebilecek. 9 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karar tanıtım çalışmalarını artırarak turizm sektörünün canlandırılmasına büyük katkı sağlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı son düzenlemelerden biriyle yurtdışında tanıtım yapmak isteyen firmalara yönelik destek kapsamını genişletti. Son Başbakan Binali Yıldırım’ın imzaladığı son kararlardan olan "Yurt dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar" ile daha önce olduğu gibi sadece asli fonksiyonu konaklama olan firmalar değil geniş bir çerçevede yer alan firmalar devlet tarafından desteklenebilecek. 9 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karar tanıtım çalışmalarını artırarak turizm sektörünün canlandırılmasına büyük katkı sağlayacak.

2010’da çıkarılmış olan “Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ”de sadece bir önceki mali yıl içerisinde 1 milyon dolar geliri yurt dışından sağlayan ve asli fonksiyonu konaklama olan işletmeler Bakanlık desteğinden faydalandırılmaktaydı. Yeni yapılan düzenleme yurt dışında düzenlenen turizm fuarlarına katılımın artırılması, Türkiye’nin ve turizm destinasyonlarının yurtdışında tanıtılması ve pazarlanmasına yönelik desteğin sağlanması için kapsamı genişletiyor ve sektörün tüm unsurlarını kapsamı içine alıyor.

Karar kapsamında konaklama sektörünün yanı sıra, turizm sektöründe faaliyet gösteren seyahat acentelerinden sektör meslek birliklerine, derneklerden vakıflara, deniz turizm tesisleri işletmelerine kadar tanıtım ve pazarlama desteği verilmesi kararlaştırılmıştır. Yürürlüğe giren karar ile asli fonksiyonu konaklama olan işletmeler ve deniz turizm tesisleri işletmelerinin bir önceki mali yıl içerisinde 750 bin dolar dövizi yurt dışından sağlaması gerekiyor.