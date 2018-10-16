Osmanlı zamanında konaklarda ve çeşitli cami ve medreselerde yapılan kündekâri sanatı unutulmaya yüz tutuyor.

Osmanlı zamanında konaklarda ve çeşitli cami ve medreselerde yapılan kündekâri sanatı unutulmaya yüz tutuyor.

Günümüz teknolojisine nazaran tamamen el işçiliğiyle yapılan kündekâri sanatı birçok tarihi eserde kullanılmıştı. Çankırı Belediyesi Buğday Pazarı Hazımiye Medresesi’nde bir atölyede çalışmalarını sürdüren bu sanatın sayılı kalan ustalarından İsmail Hotoğlu, kündekâri sanatına yönelik çeşitli bilgiler verdi.

15 yıldır bu sanatla ilgilendiğini ifade eden Hotoğlu, "Kündekari ağır bir sanattır. Tek tek parçaların bir araya gelmesinden meydana gelen bir sanattır. Dolayısıyla bu sanatın özelliklerinden bir tanesi de büyük parçalarda esnemeler olur. Osmanlı döneminde esneme olmasın diye küçük parçalar haline gelirmiş aynı zamanda israfta önlenmiş olunuyordu. Bunların aralarındaki parçalar ceviz ağacından diğer parçalar ise köknar gibi ağaçlardan. Dolayısıyla Osmanlı konaklarında ustalar aynı zamanda gündüz binanın inşaatıyla uğraşırlarmış gece ise idare lambasının altında kündekari sanatını uygularlarmış. Sanatın adı kündekari sanatçının adı ise kündekar olarak adlandırılıyormuş" dedi.

Günümüz şartlarında talep olmadığını aktaran İsmail Hotoğlu, "Bu sanatta yetişen ustalar olarak en son ben kaldım. Bende 15 yıldır bu sanatı yapıyorum. Şu an günümüzde şartlarında hiçbir talep olmuyor. Osmanlı dönemindeki eserlerimiz ziyadesiyle kayboluyor. Tabii ki üzülüyoruz talep olsa bu sanat daha da ilerilere gidebilir. Aynı zamanda makineleştiğimiz bir şehirde yaşıyoruz. CNC ve lazer sistemlerinden sonra bu sanat tamamen unutuldu" şeklinde konuştu.

"Kündekari, Osmanlı döneminden kalan bir sanat atalarımızdan bize kaldı"

Kimsenin bu sanata ilgi göstermediğine sitem eden Hotoğlu, şöyle konuştu:

"Oymacılık üzerine kurslar verdim. Ama kündekari üzerine hiç talep olmadı. Çıraklar yetiştirdim onlarda şu an hali hazırda sehpa gibi ürünleri yapıyorlar. Kündekari, Osmanlı döneminden kalan bir sanat atalarımızdan bize kaldı. Aynı zamanda mutfaklarda, kapılarda ve tavan göbekleri gibi yerlerde kullanılıyordu. Kündekari ile yapılan eserler genelde cami ve konak gibi çeşitli yerlerde kullanılmış."

Çankırı Belediyesi tarafından eski kültürel sanatların unutulmaması amacıyla Buğday Pazarı Hazımiye Medresesi’nde çeşitli çalışmalara devam ediliyor. Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Yenigürbüz, "Çankırı Belediyesi Buğday Pazarı Hazımiye Medresesi’nde geleneksel sanatlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Buradaki amacımız geçmişten gelen meslekleri el sanatlarını yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmaktır. Burada da tabii ki bu işe duyarlı ilgili bu işe sahip çıkan, son uygulayıcılarını da bularak Buğday Pazarı Medresemizde bu ustalarımıza da fırsat tanıyoruz. Amacımız bu mesleklerin kaybolmasına engel olmak ve bu meslekleri geleceğe aktarmak" diye konuştu.