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18 Kasım 2017 Cumartesi 15:18

‘La Fonten Orman Mahkemesinde’ Vanlı çocuklarla buluştu

Van Büyükşehir Belediyesi ve Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu işbirliğiyle Van’a gelen Sadri Alışık Tiyatrosu sergiledikleri oyunla çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Bosch Çevre Çocuk...

‘La Fonten Orman Mahkemesinde' Vanlı çocuklarla buluştu
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Van Büyükşehir Belediyesi ve Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu işbirliğiyle Van’a gelen Sadri Alışık Tiyatrosu sergiledikleri oyunla çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nun sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Van’a gelen Sadri Alışık Tiyatrosu çocuklarla buluştu. Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi sahnesinde ücretsiz sahnelenen “La Fonten Orman Mahkemesinde” oyun çocukların büyük beğenisini kazandı. Çocuklar tiyatro oyununu ile çevre duyarlılığı konusunda bilinçlenirken, oyuncuların performansıyla da keyifli dakikalar geçirdiler. Oyunun sonunda ise çocuklara Van Büyükşehir Belediyesi tarafından boyama kitabı ve boya kalemi hediye edildi.

Salonun dolu olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Sadri Alışık Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Yavuz Aytekin, “Türkiye’nin bir çok yerinde oyunlarımız oldu. İlk kez Van’a geliyoruz. Salonun dolu olması bizi ve oyuncuları gerçekten çok mutlu etti. Amacımız hayvan ve doğa sevgisini çocuklara kazandırmak” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde sergilenen oyun ücretsiz olarak 19 Kasım Pazar günüde 12.00 ve 13.00 saatlerinde iki ayrı seansta izleyicilerle buluşacak.

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