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KÜLTÜR SANAT:
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18 Kasım 2017 Cumartesi 15:55

Makedonya’da Körfez’i tanıttılar

Makedonya’da düzenlenen, Körfez Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi’nin de desteklediği ICTEBS fuarında Körfez’in kültürel ve gastronomik ürünlerinin tanıtımı yapıldı.Uluslararası Turizm, Ekonomik ve İşletme Bilimleri Kongresi (ICTEBS),...

Makedonya'da Körfez'i tanıttılar
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Makedonya’da düzenlenen, Körfez Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi’nin de desteklediği ICTEBS fuarında Körfez’in kültürel ve gastronomik ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

Uluslararası Turizm, Ekonomik ve İşletme Bilimleri Kongresi (ICTEBS), Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi ve Tetova Üniversitesi ile işbirliği içinde Makedonya Üsküp’te gerçekleştirildi. Kocaeli Üniversitesi ve Körfez Belediyesi’nin de katkı verdiği kongrede, Körfez’i tanıtan stant kuruldu. 5 farklı ülkeden, 42 bilimsel çalışmanın yer aldığı kongrede, Hereke Ömer İsmet Uzunyol’dan Öğretim görevlisi Ayfer Özmen’in ‘Kocaeli’den Makedonya’ya Uzanan Lezzet Köprüsü’ konulu kişisel sergisi de yer aldı.

Körfez Belediyesi’nin katkılarıyla açılan ‘Kocaeli Somut Olmayan Kültürel Miras Sergisi’ de büyük ilgi görürken, sergide Körfez’in ve Kocaeli’nin kültürel ve gastronomik ürünlerinin tanıtımı gerçekleştirildi. Yrd. Doç. Dr. Tülay Polat Üzümcü, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve projeye destek verenlere teşekkür etti.

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