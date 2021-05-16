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16 Mayıs 2021 Pazar 16:16

Masumiyet Dizi Beğeni Topluyor

Masumiyet Dizi Beğeni Topluyor
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Fox TV’de Pazartesi akşamları yayınlanan Masumiyet dizisi pek çok kişi tarafından ilgi ile izleniyor. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın bulunduğu Masumiyet dizisinin son bölümünü çeşitli platformlardan izleyebilirsiniz. Arama motorlarına Masumiyet son bölüm izle yazarak merakla beklediğiniz diziyi keyif ile izleyebilirsiniz.

Masumiyet dizisi bir genç kız olan Ela’nın aşkını anlatır. Fakat bu aşk biraz farklıdır. Çünkü genç kızın aşık olduğu İlker kendisinden 16 yaş büyüktür. Çıkmaz aşkı Ela’nın annesi Bahar fark eder. Ela’yı uyarır. Ela'nın 19. Yaş gününde ise dizi başlar. Dizi Ela’nın kaybolması ile başlıyor. Ela'nın annesi Bahar kızının bulunması için her şeyi göze alıyor.

Ela'nın ölüm şüphesi ile dizi ilerliyor. Ela ile görüşenler araştırılıyor. Ela ölmemiş olarak bulunuyor. Fakat ela yaralanmıştır. Annesi bahar sürekli kızı için mücadele etmek zorunda kalıyor. İlker’in annesi Hale ile Bahar karşılıklı olarak çocuklarını savunmak zorunda kalıyorlar. Hale çocuğu İlker’in yaptığı hataları kapatmaya çalışır.

Masumiyet Son Bölüm Gelişmeleri

Her bölümü merak izlenen Masumiyet dizisinde son bölümde yine heyecanlı olarak izlendi. Dizinin son bölümünde İlker’in babası İsmail suçunu zorla itiraf eder. Bahar ve Ela ise olanları duyunca şok geçirirler. Bu arada davanın durumu değişir. Çünkü Ela’nın arkadaşı Umut’un olay gecesi olay yerinde olduğu kanıtlanır.

Bahar ve Ela ne yapacaklarını bilemezler. Hale ile İlker ise kendilerini kurtarmışlar. Ama ailenin geçmişi ile ilgilenmek zorunda kalırlar. Aksiyon dizisi olan Masumiyet dizisi yine büyük bir heyecan ile ilgi görmeye başarmıştır.

Masumiyet Başrol Oyuncusu Hakkında

Dizinin başrol oyuncularından Hülya Avşar; İlker’in annesi rolünü canlandırıyor. 57 yaşında olan Hülya Avşar geçmiş zamanlarda hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapmıştır. Yaklaşık olarak 38 yıldır oyunculuk ile ilgilenmektedir. Halen daha oyunculuk hayatı devam ediyor. Son oynadığı Masumiyet dizisini çeşitli dizi ile platformlarından izleyebilirsiniz.

Şayet siz de Masumiyet dizisinin tüm bölümlerini izlemek ya da en son bölümünü seyretmek isterseniz, dizi izle platformlarını takip edebilirsiniz! Böylece merak ettiğiniz diziye dair tüm bilgileri konforlu bir şekilde takip etme fırsatını da yakalarsınız!

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