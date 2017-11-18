Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
KÜLTÜR SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 14:12

Milas’ta sanat her yerde olacak

Yeni yönetim kurulu üyelerini belirleyen Milas Sanatçılar Derneği (MİSAD), “Sanat Her Yerde” sloganıyla yeniden faaliyetlerine başlayacak. Sanata ilgi duyan herkesi tek çatı altında toplamak isteyen dernek, ilçenin sanatsal yaşamına renk...

Milas'ta sanat her yerde olacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Yeni yönetim kurulu üyelerini belirleyen Milas Sanatçılar Derneği (MİSAD), “Sanat Her Yerde” sloganıyla yeniden faaliyetlerine başlayacak. Sanata ilgi duyan herkesi tek çatı altında toplamak isteyen dernek, ilçenin sanatsal yaşamına renk katmayı hedefliyor.

Milas sanatına katkı sağlamak ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmek için 14 yıl önce kurulan Milas Sanatçılar Derneği, geçtiğimiz ekim ayı içerisinde genel kurul toplantısıyla yeni yönetimini belirledi.

Bundan sonraki süreçte sanata ilgi duyanları ve sanatçıları hiçbir ayrım gözetmeksizin tek çatı altında toplamayı hedeflediklerini ifade eden MİSAD Başkanı Berkan Cengiz, “14 yıldır sanat adına önemli çalışmalar yapmış, önemli girişimlerde bulunmuş bir derneğin yönetimine geldik. Asli amacımız bu bayrağı birlik beraberlik içerisinde daha ileriye götürebilmek. Bu doğrultuda sağlam adımlar atmayı planlıyoruz. Sanatın yerinin yurdunun olmadığını, sanatın evrensel olduğunu göstermek istiyoruz. Milas’taki tüm mahallelere, sokaklara inerek sanatla ilgilenen herkese ulaşmayı umuyoruz.” diye konuştu.

Geçmiş dönemde Ersin Yeniceli’nin başkanlığını yaptığı Milas Sanatçılar Derneği’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Berkan Cengiz (Başkan), Süleyman Baş (Başkan Yardımcısı), Sebahattin Akan (Sayman), Ahmet Yelliler (Yazman) ve Emre Özsoy (Sekreter)

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<