KÜLTÜR SANAT:
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27 Nisan 2018 Cuma 22:06

MKEK Koroları sanatseverlerle buluştu

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Halk Müziği ve Sanat Müziği koroları Kırıkkaleli sanatseverlerle bir araya geldi.Türk halk müziği sanatçılarından Canan Başkaya şefliğinde saz sanatçılarıyla birlikte 40 kişiden oluşan MKEK Halk...

MKEK Koroları sanatseverlerle buluştu
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Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Halk Müziği ve Sanat Müziği koroları Kırıkkaleli sanatseverlerle bir araya geldi.

Türk halk müziği sanatçılarından Canan Başkaya şefliğinde saz sanatçılarıyla birlikte 40 kişiden oluşan MKEK Halk Müziği Korosu ve yine 40 kişiden oluşan şefliğini Feruzan Esmergül’ün yaptığı MKEK Sanat Müziği Korosu Kırıkkale İl Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser organizasyonuyla hazırladıkları eserleri sundular. Şehrin sanatseverlerine unutulmaz bir gece yaşatan iki koro, birbirinden güzel müzik eserlerini seslendirdiler. Halk müziğinde Kırıkkale ve çevresi ait ezgiler öncelikli olmak üzere ülkenin dört bir yanından nameler ve hicazdan nihavent makamına pek çok makamdan eseler katılımcıları beğenisine takdim edildi.

Düzenlenen konsere Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, MKEK Genel Müdürü Ahmet Taşkın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan ve kurum müdürleri katıldı.
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