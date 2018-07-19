Moda tasarım öğrencileri tasarımlarını sergilediler

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü mezuniyet defilesi ’Bilgi Fashion Show’ bu yıl mezun olan 18 öğrencinin tasarımlarıyla düzenlendi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü 2017-2018 mezunu 18 öğrencinin 50 tasarımının sergilendiği defile düzenlendi. Tema belirlenmesinden geliştirilmesine, tasarımların dikiminden kuliste mankenlerin hazırlanmasına kadar bir öğrenci projesi olan Bilgi Fashion Show, tasarımlarıyla izleyenlerden alkış aldı.

Mimari, sinema, resim sanatı, kültürel ikonlar ve sosyal trendler gibi çeşitli kaynaklardan beslenerek tasarımlar ortaya koyan öğrenciler, bir kavram veya temadan yola çıkarak fikir geliştirip koleksiyonlarını tamamladılar. Öğrenciler bitirme projesini, jüri sunumları ile tasarımlarını geliştirdiler.

"Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölüm Başkanı İrem Arıkan Ekşi, Moda Tasarımı Bölümü olarak Bilgi Fashion Show’u öğrencilerin defilesi olarak bu sene ilk kez düzenlediklerini belirterek, “Öğrencilerimizin çalışmaları kendi ürettikleri, tamamen yaparak öğrenme metoduyla geliştirdikleri tasarımlarının sunulması üzerine yapılıyor. Bölümümüz 4 senelik bir lisans eğitimi ve öğrencilerimiz buradan donanımlı, ingilizceye hakim tasarımcılar olarak mezun oluyorlar. Bölümümüzün eğitim dilinin ingilizce olması, onları sektörde bayağı ellerini güçlü kılan bir özellik. Bu sene 18 tasarımcıyla katıldık. Defilemizi 18 tasarımcı öğrenciyle yapıyoruz. Hepsinden aşağı yukarı 3-4 tasarımı defilemize koyabildik. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Çünkü hepsi bu defile için çok çalıştılar, bu çalışmada çok alın teri var. Umuyoruz ki onlar için çok güzel aydınlık bir uğurlama platformu olur. Onları hem tekstil sektör temsilcileriyle, hemde tasarımcılarla nezih bir ortamda buluşturabiliriz. Biz bu hedeflerle, bu çalışmayı düzenledik. Umuyoruz ki katılan öğrencilerimiz mutlu ve kendine güvenli bir şekilde ayrılacaklardır” dedi.