Motosiklet kulübünden anlamlı ziyaret

Bursa’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu kutlamak isteyen gençler, huzurevini ziyaret ederek yaşlıların geçmiş yıllardaki 23 Nisan anılarını dinlediler.

Daha öncede çeşitli sosyal sorumluluklara imza atan Road Warriors RC Motosiklet Kulübü üyeleri ve Türkiye Kadın Motosiklet Kulübü Bursa kolu bu ziyaretlerine , Bursa’da bulunan Ali Osman Sönmez Huzurevi’ni ziyaret etti. Huzurevinde yaşayan yaşlılarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı üzerine sohbet eden motosikletli gençler, hediye dağıtıp yaşlılarla dans ettiler.

Daha önce de Kızılay’a toplu olarak kan bağışında bulunan ve hayvan barınaklarına mama yardımı yapan Grubun Başkanı Uğur Aydın, ’’Motosiklete gönül verenlerin toplandığı bir kulüp olarak yaşlılarımızı unutmadık ve onlarla beraber güzel vakit geçirdik. Onların dertlerini, sıkıntılarını ve anılarını dinledik. Hem bizim için, hem de onlar için unutulmaz bir gün oldu. Bu tür organizasyonlara kulübümüz ve bizimle birlikte bugün burada bulunan Türkiye Kadın Motosiklet Kulübü Bursa kolu olarak devam edeceğiz’’ diye konuştu.