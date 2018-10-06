KÜLTÜR SANAT:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 12:04

Müzelerde senfonik ezgiler

Türkiye’nin dünyaca tanınmış müzelerinde senfonik ezgiler dönemi başladı. Yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği müzeler artık ziyaretçilerini müzik dinletileri ve konserlerle ağırlıyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzelere...

Müzelerde senfonik ezgiler
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Türkiye’nin dünyaca tanınmış müzelerinde senfonik ezgiler dönemi başladı. Yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği müzeler artık ziyaretçilerini müzik dinletileri ve konserlerle ağırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzelere ilgiyi artırmak üzere bu mekanlarda konser ve müzik dinletisi etkinlikleri düzenlemeye başladı. Yeni uygulama ile dünyanın en büyük ve seçkin müzelerinden senfonik ezgiler yükseliyor. Topkapı Sarayı’nda geçtiğimiz haftalarda ‘Mehter’ ile ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunulan ve yoğun ilgi gören uygulamanın ikincisi İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilmişti. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde düzenlenecek dinletilerle devam eden etkinlikler ilerleyen dönemlerde Türkiye genelindeki diğer müzelere de yayılacak. Antalya Müzesi, Adana Arkeoloji Müzesi, İzmir Efes Müzesi ve Bursa Arkeoloji Müzesi ise uygulamada öncelikli olacak.

İlk gösteri Mehter

Topkapı Sarayı Müzesi ikinci avluda perşembe günleri 14.00 ile 16.00 saatleri arasında ziyaretçilere sunulacak dinletiler öncesinde ilk gösteri geçtiğimiz haftalarda ‘Mehter’ ile yapılmıştı. Bab-üs Saade önünde gerçekleştirilen Mehter gösterisi 31 Mayıs 2019 tarihine kadar Topkapı Sarayı’nda sürecek konserlerin haricinde her ayın belli bir günü ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek. Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Arkeoloji Müzesi ise ziyaretçilerini ‘Klasik Quartet’ dinletisi ile ağırladı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının sunumu perşembe günleri saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında konser ve müzik dinletileriyle sürecek. Dünyanın sayılı müzeleri arasındaki Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi de ‘Türk Sanat Müziği’ ile ‘Senfoni’ dinletilerine ev sahipliği yapacak. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki müzik toplulukları perşembe günleri yine aynı saatlerde ‘Türk Sanat Müziği’, cuma veya pazartesi günleri ise ‘Senfoni’ dinletilerini ziyaretçilerine sunacak.
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