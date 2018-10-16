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16 Ekim 2018 Salı 23:39

Necip Fazıl’ın “Reis Bey” oyunu ilk kez DT sahnesinde

Devlet Tiyatroları sahnesinde ilk kez yer alan Necip Fazıl Kısakürek’in 2 perdelik oyunu “Reis Bey” galaya katılan bakanlar ve diğer davetliler tarafından ilgiyle karşılandı.

Necip Fazıl'ın 'Reis Bey” oyunu ilk kez DT sahnesinde
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Devlet Tiyatroları sahnesinde ilk kez yer alan Necip Fazıl Kısakürek’in 2 perdelik oyunu “Reis Bey” galaya katılan bakanlar ve diğer davetliler tarafından ilgiyle karşılandı.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce ilk kez sahnelenen, Necip Fazıl Kısakürek’in yazdığı ve Özer Tunca’nın yönettiği “Reis Bey” oyununun gala gösterimi gerçekleştirildi. Ankara Küçük Tiyatro Sahnesi’nde düzenlenen geceye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Oyun öncesinde davetlilere resepsiyon verildi. Daha sonra 2 perde, 2 saat 5 dakikalık oyunun gösterimine geçildi. Görevinden taviz vermeyen, yasalara son derece bağlı, kanun makinesi, taş kalpli bir ağır ceza reisinin vicdan muhasebesinin anlatıldığı oyun, davetliler tarafından ilgiyle takip edildi.

Oyun sonrası, gazetecilere oyun hakkındaki izlenimlerini aktaran Bakan Hulusi Akar, güçlü bir yazarın, güçlü eserinin, alanında en iyi oyuncular tarafından sahnelendiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
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