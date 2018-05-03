Nergis Kumbasar ve Onur Büyüktopçu okurlarla buluşacak

‘Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen’ projesi için hayatta kaçırılan anlar ve keşkelerin toplandığı kitap tasarısında yazarlar ve ünlüler 12 Mayıs’ta okurlarla buluşmaya hazırlanıyor.İdrar kaçırma sorununa dikkat çekmek...

‘Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen’ projesi için hayatta kaçırılan anlar ve keşkelerin toplandığı kitap tasarısında yazarlar ve ünlüler 12 Mayıs’ta okurlarla buluşmaya hazırlanıyor.

İdrar kaçırma sorununa dikkat çekmek amacıyla 2017 yılında başlatılan ‘Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen’ projesi için hayatta kaçırılan anlar ve keşkelerin toplandığı kitap projesinde yazarlar ve ünlüler 12 Mayıs’ta okurlarla buluşmaya hazırlanıyor.

Nergis Kumbasar ve Onur Büyüktopçu okurlarla buluşuyor

Proje yürütücüleri tarafından yapılan açıklamaya göre proje temsilcisi Nergis Kumbasar’ın katılımıyla birlikte moderatörlüğünü Onur Büyüktopçu’nun yapacağı ‘Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen’ isimli kitabın, imza etkinliği 12 Mayıs 14.00-16.00 saatleri arasında Florya’da gerçekleşecek.

Kitabın geliri Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’ne bağışlanacak

Aralarında Seyfi Dursunoğlu, İsmail Hacıoğlu, Yılmaz Vural ve Ceyhun Yılmaz gibi birçok ünlünün hikayelerinin de yer aldığı kitapta Türkiye genelinden seçilen toplam 85 hikaye yer aldı. Libros Yayıncılık etiketiyle çıkacak ‘Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen’ isimli kitabın gelirinin Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’ne (KASDER) bağışlanacağı bildirildi.