Nilüfer’de şiir dolu günler başladı

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 3. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali, Ezginin Günlüğü grubunun konseriyle başladı. Şairlerin ve şiir tutkunlarının katıldığı açılışta Başkan Bozbey, “Nilüfer dört gün boyunca şiirle dolu günler geçirecek” dedi.

14 Ekim’e kadar devam edecek olan festivalin açılış töreninde, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, festivale katılan 6 ülkeden 14 şair ve şiir tutkunları yer aldı. Festivalin açılış töreninde sahaflar da stant açarak, kitapları şiir meraklıları ile buluşturdu. Mustafa Bozbey, Türkiye’nin tek Şiir Kütüphanesi’yle, her gün saat 14.00’de şiir okunan Şiir Kulesi’yle, Nilüfer’i şiirin şehri haline getirdiklerini söyledi. Başkan Bozbey, bu yıl festivalde Hollanda, Hindistan, Hırvatistan, Makedonya ve Ukrayna’daki Nilüfer Belediyesi’nin kardeş şehri Mykolaiv’den şairleri konuk ettiklerini belirtti. Bozbey, festival boyunca şiiri diğer sanat disiplinleriyle buluşturarak, sinema gösterimleri, dans gösterileri gibi faaliyetlerle Nilüfer’in dört gün boyunca şiirle dolu günler geçireceğinin altını çizdi.

Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nin her yıl farklı bir teması olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, "Bu yılki konumuz adalet. Hepimizin özlemini duyduğu adalet. Ne yazık ki hâlâ birileri adaletin hayat hakkı olduğunun farkında değil” dedi.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve aynı zamanda Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nin Danışma Kurulu Üyesi olan Güney Özkılınç da Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nin "Adalet; bir vicdan yoklamasıdır" başlıklı manifestosunu okudu.

Açılış konuşmalarının ardından Ezginin Günlüğü grubu sahne aldı. Grup, sahnede "Eksik bir şey var", "Yan kalbim", "Düşler sokağı" ve "Ebruli" gibi şarkıları seslendirdi.

Nilüfer Belediyesi’nin Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’ne Türkiye ve 5 ayrı ülkeden şairler Âba Müslim Çelik, Anneke Claus, Betül Dünder, Cevat Çapan, Çiğdem Sezer, Dinko Telecan, Duygu Kankaytsın, Gülümser Çankaya, Lâle Müldür, Nikola Madzirov, Onur Sakarya, Rati Saxena, Selahattin Yolgiden, Volodymyr Puchkov ve Ayhan Bozkurt katılıyor. Şairler 14 Ekim’e kadar Nâzım Hikmet Kültürevi, Konak Kültürevi ve Misi Edebiyat Müzesi’nin yanı sıra cezaevi, huzurevi ve okullarda şiir okumaları ve söyleşiler gerçekleştirecek. Festival kapsamında ayrıca Üç Fidan Gençlik Parkı’nda dans gösterisi yapılacak ve sinema gösterimleri düzenlenecek.