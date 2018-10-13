Nuri İyem’in başyapıt eseri 500 bin TL’ye satıldı

Toplumsal-gerçekçi sanat akımının önde gelen ressamlarından ve Anadolulu kadın portreleriyle tanınan Nuri İyem’in başyapıt sayılan ‘Kayınvalide ve Eltiler’ isimli tablosu düzenlenen müzayedede 500 bin TL’ye satıldı.

Anadolulu kadın portreleriyle tanınan 2005 yılında hayatını kaybeden duayen sanatçı Nuri İyem’in 8 eseri müzayedede satışa sunuldu. Alif Art Antikacılık’ın bugün Nişantaşı’nda bulunan galerisinde düzenlen müzayedede eserler arasında İyem’in başyapıtlarından ‘Kayınvalide ve Eltiler’ isimli tablosu da yer aldı.

7 eser, 3 koleksiyonere satıldı

Eserlerin biri hariç hepsi satıldı. Müzayede yöneticisi Nihal Sarıgül’den alınan bilgiye göre 7 eser, 3 koleksiyoner tarafından satın alındı. İyem’in en iyi eserleri arasında yer alan ’Kayınvalide ve Eltiler’ isimli tablo adının açıklanmasını istemeyen bir koleksiyoner tarafından 500 bin TL’ye satın alındı. İyem’in müzayede konan diğer eserleri ’Mühür Gözlüm’ 170 bin TL, ’Tarladan Dönüş’ 55 bin TL’ye satıldı. Diğer eserler ise 50 bin TL ve 25 bin TL arasında değişen bedellere yeni sahibini buldu.