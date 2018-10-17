KÜLTÜR SANAT:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:36

Okan Yavuz’dan altıncı kez saygı ve barış konseri

Almanya’da iyi projelere imza atan Malik Promotion’un sahibi Okan Yavuz, bu sefer de yardım konseri yapmaya hazırlanıyor.

Okan Yavuz'dan altıncı kez saygı ve barış konseri
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Almanya’da iyi projelere imza atan Malik Promotion’un sahibi Okan Yavuz, bu sefer de yardım konseri yapmaya hazırlanıyor.

Okan Yavuz’un bu yıl altıncı kez düzenleyeceği yardım konseri saygı ve barış için Almanya’nın Göppingen kentinde 20 Ekim Cumartesi gecesi saat 20.00’de yapılacak. Dünyaca ünlü sanatçıların katılacağı organizasyona bölgenin saygın isimlerinin yanı sıra bölge halkı tarafından da büyük ilgi gösteriliyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen konsere başta Stuttgart Başkonsolosu, kentin belediye başkanı ve binin üzerinde katılımcı iştirak ederek büyük destek vermiş ve gecenin gelirleri yardım kuruluşlarına bağışlanmıştı.

Okan Yavuz: "Barış ve saygı için mücadelemiz devam edecek"

Hedeflerinin karşılıklı saygı ve barışı arttırmak olduğunu belirten Okan Yavuz, "Şu an içinde yaşadığımız dünya ve Almanya’daki en büyük sorunlardan birisinin de karşılıklı saygı olduğunu düşünüyoruz. Bir dinin ötekine, beyazın siyaha, zenginin fakire, güçlünün güçsüze saygı göstermesi durumunda birçok sorunun kendiliğinden çözüleceğini düşünüyoruz. Bu güzel dünyada çatışmaları bitirerek barışın sağlanması yapılabilecek en güzel çalışmadır ve biz de bunun için kendi çapımızda çalışmalar yapıyoruz. Bu da bölgede bulunan başta dev şirketler olmak üzere herkes tarafından destek görmektedir. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek bizleri de çok mutlu etmektedir" şeklinde konuştu.

Konserin basın danışmanı Vedat Alyaz, Okan Yavuz’un aynı zamanda 17 Kasım gecesi düzenlenecek olan Fırat Arslan-Sefer Seferi dünya şampiyonluk maçının da tüm organizasyonlarını yaparak büyük bir çalışmaya imza atacağını vurguladı.
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