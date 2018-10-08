Olimpiyat şampiyonları Cem Demir ve Melisa’dan şov

Van Kent Sanat ve Dans Akademisi tarafından düzenlenen ‘Dans weekend’ partisinde, Dans Olimpiyat Şampiyonu ve aynı zamanda dünya Salsa 3.’cüsü ve dört kez Türkiye şampiyonu olan Cem Demir ve Melisa şov yaptı.Van Kent Sanat ve Dans Akademisi...

Van Kent Sanat ve Dans Akademisi tarafından düzenlenen ‘Dans weekend’ partisinde, Dans Olimpiyat Şampiyonu ve aynı zamanda dünya Salsa 3.’cüsü ve dört kez Türkiye şampiyonu olan Cem Demir ve Melisa şov yaptı.

Van Kent Sanat ve Dans Akademisi Latin Dansları Eğitmeni Ercan Kaya tarafından bir kafebarda organize edilen partide, ilk olarak doğunun ilk dans eğitmeni Kadir Can Seven sahne aldı. 2015 Türkiye Salsa 2’ncisi Umut Bingöl’ün dans gösterisinin ardından sahneye çıkan Dans Olimpiyat Şampiyonu ve aynı zamanda Dünya Salsa 3’üncüsü ve dört kez Türkiye şampiyonluğunu kazanan Cem Demir ve Melisa, dans severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Çektar Ekinci’nin hiphop gösterisi ile sona eren partide bir açıklamada bulunan Dans Olimpiyat Şampiyonu Cem Demir, Van’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “İlk defa Van’a geldik, gerçekten çok güzel bir şehir. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Herkes bizi çok güzel ağırladı. Buradan giderken çok mutlu ayrılacağız” dedi.

Melisa ise, çok memnun kaldıklarını belirterek, “Çok güzel bir organizasyondu. Bizleri buraya davet edip, bu güzel enerjik insanlarla buluşturdukları için Dans Eğitmeni Ercan Kaya’ya teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kent Sanat ve Dans Akademisi Latin Dansları Eğitmeni Ercan Kaya ise, bu tür organizasyonları bundan sonra da düzenleyeceklerini belirterek, “İlimizdeki dans severlere daha öncede kendi dallarında derece almış dansçıları getirmiştik. Bu akşam da yine Dans Olimpiyat Şampiyonları ile Türkiye’de kendi dallarında derece almış dansçıları getirdik. Bu tür organizasyonlarımız bundan sonra da devam edecek. Ben bu anlamda yanımızda olan sponsorlarımız Van Ottoman sahibi Muhammed Hatipoğlu’na, Bay Börek Salonu sahibi Tekin Bayar’a ve Vera Bar sahibi Hilal Pamuk’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gece, plaket sunumu ile sona erdi.