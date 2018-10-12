Ordu 1. Ulusal Kitap Fuarı açıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 12-21 Ekim tarihleri arasında Tayfun Gürsoy Parkı’nda gerçekleştirilecek olan "Ordu Ulusal 1.Kitap Fuarı" törenle açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ile Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, KOSGEB, Altınordu Belediyesinin ortaklığıyla gerçekleştirilen ve 130 yayınevi ile 100’ü aşkın yazarın katılacağı Ulusal 1.Kitap Fuarı’nın açılışında konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz, küreselleşme ve globalleşmenin beraberinde getirdiği ve adeta toplumları altüst eden bir dünyada yaşadıklarını belirterek, kitap okumanın ve bilgiyi yönetmenin önemine dikkat çekti.

Vali Yavuz, dünyadaki güç, refah ve uluslararası rekabeti belirleyen en önemli unsurların başında bilgiye ulaşmak ve bilgiyi yönetmek olduğuna işaret etti. Bilgiyi yönetememek İslam dünyasının 150 yıldır Fetret içerisinde olduğunu, adeta kan ve gözyaşı ile imtihan edildiğine vurgu yapan Vali Yavuz, son dönemde Orta Doğu’da 12 milyon insanın katledildiğini, zaman zaman onlara ulaştıklarını, zaman zaman onların acılarına ortak olduklarını ancak birçoğunda ellerinden bir şey gelmediğini belirtti.

“Aklını kiraya veren toplumdan hayır gelmediğine şahidiz”

Günümüzde medeniyetin beşiği olarak kabul edilen Batı’nın vahşiliğine bir kez daha şahit olduklarını dile getiren Vali yavuz, şöyle konuştu: “Dünyada Osmanlı’dan sonra hakkı hukuku haykıracak, adaleti yeniden tesis edecek bir anlayışa ihtiyaç var. İşte bu ihtiyacı karşılayabilecek olan yegane millet biziz. Bu şuurda olmanın, gençlerimizi medeniyet değerleriyle buluşturmanın, sadece Müslümanlar için değil dünyadaki tüm insanlar için hakkı hukuku haykıran, nerede bir zulüm varsa hayır diyebilecek bir nesli inşa etmeliyiz. Bu sadece bilmekten, bilimden geçmez aynı zamanda irfanla buluşturmamız gerekir. Dünyadaki bu körleşme ve kuraklaşma bizim sayemizde yeniden değişebilir ve biz yeniden buna dur diyebiliriz. Bu sebeple bilgiyi kullanan toplum olmalıyız. Bunun yolu elbette eğitime, bilime değer vermek aynı zamanda gençlerimizi değerlerimizle buluşturmaktır. O yüzden vahyi esas alan, aklı kullanan, medeniyet tasavvuru olan bir gençliği mutlak surette inşa etmeliyiz. Aksi takdirde ’hocam bilir’ diyen, ’başkası bilir’ diyen bir toplum inşa ederiz ki aklını kiraya veren bir toplumdan da bu ülkeye hayır gelmeyeceğini hepimiz şahit olduk.”

Açılışta bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Tekintaş, “Bu tür fuarların en temel özelliği okumayı teşvik etmeyi, aydınlatılan dünyada en büyük ışığın okumak olduğunu bize gösteriyor” dedi.

Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan da konuşmasında “Ordu kültür şehridir. Kültür yaşayarak elde edilir ama kitaplarla kuşaktan kuşağa geçer. Okumuşsanız o karanlıkta boğulur gidersiniz. Allah bu millete okuma arzusu versin, okuduğunu anlayan bir toplum, anladığını işleyen bir toplum haline getirsin” diye konuştu.

Yediyıldız: “Teksas Tommiks olsun yine de okuyun”

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız da konuşmasında şunları kaydetti:

“Okuyabilirsek gençlerimizin kelime hazinesi artar. Okumak mutlak ve mutlak benim nezdimde kitapla olmalı. Yani ekrandan, şundan bundan bakmanın pek faydası olduğuna ben inanmıyorum. Okuyan mutlaka o kitabın sayfalarını karıştırarak okuyabilmelidir. Bizim zamanımızda Teksas Tommiks vardı, ders kitaplarının arasına koyar onları okurduk. Onu okusunlar yeter ki okusunlar. Şu anda kötü bir gidişat içinde gençlerimiz. O gençlerimize kitap okumayı öğretmemiz lazım.”

Konuşmaların ardından kitap fuarının açılış kurdelesi kesildi. 20 Ekim tarihine kadar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda 77 standa 130 yayınevi ve 100’ü aşkın yazar organizasyon kapsamında kitapseverlerle buluşacak. Bunun yanı sıra Türkiye’nin önemli yazarlarının da yer alacağı söyleşilerle vatandaşlar tanınan yazarlarla sohbet etme fırsatı bulabilecek.