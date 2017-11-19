Orhan Kemal’in sinemaya uyarlanan eserlerini konuşacaklar

Usta kalem Orhan Kemal’in sinemaya uyarlanan eserleri, ünlü oyuncular, Nur Sürer, Halil Ergün ve Cengiz Sezici’nin katılacağı söyleşide ele alınacak.

Nilüfer Belediyesi’nin 2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal etkinlikleri kapsamında bu defa sevilen yazarın sinemaya uyarlanan eserleri, düzenlenecek söyleşiye konu olacak. Orhan Kemal eserlerinin sinema uyarlamalarında rol alan Nur Sürer, Halil Ergün ve Cengiz Sezici, “Edebiyattan Sinemaya Orhan Kemal” söyleşisinde buluşacak. Sinema eleştirmeni ve yazar Şenay Aydemir’in, sorularıyla yönlendireceği söyleşide, aynı zamanda bir senaryo yazarı olan Orhan Kemal eserlerinin beyaz perdeye aktarılma deneyimi incelenecek.



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Yılın Yazarı Orhan Kemal etkinlikleri kapsamında Nilüfer Belediyesi’nin düzenleyeceği “Edebiyattan Sinemaya Orhan Kemal” söyleşisi 21 Kasım Salı günü saat 19.00’da Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilecek.