Oscar’ın gözdesi "Ayla"yı filmin oyuncuları ile birlikte izlediler

Türkiye’nin Oscar adayı olan ve Kore Savaşı’nda Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin başından geçen gerçek hikayeden esinlenilerek beyazperdeye aktarılan "Ayla" filmi, oyuncuları ve yönetmeniyle birlikte yüzlerce kişi tarafından aynı anda izlendi.

Türkiye’nin Oscar adayı olan ve Kore Savaşı’nda Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin başından geçen gerçek hikayeden esinlenilerek beyazperdeye aktarılan "Ayla" filmi, oyuncuları ve yönetmeniyle birlikte yüzlerce kişi tarafından aynı anda izlendi.

Türkiye ve Güney Kore dostluğunun 60ıncı yıldönümü sebebiyle Kültür Bakanlığı ve Güney Kore Büyükelçiliği desteği ile bir alışveriş merkezinde gerçekleşen gösterimde, 1950’de başlayan Kore Savaşı’na katılan Türk tugayındaki Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin, Koreli bir kız çocuğuna, savaş süresince kendi çocuğu gibi bakmasının anlatıldığı “Ayla” filmi, oyuncuları ve yönetmeniyle birlikte Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Cho Yun-soo, bürokratlar, Kore Gazileri, büyükelçilik yetkileri ve yüzlerce kişi tarafından aynı anda izlendi.

Ayla filmi oyuncuları Kore gazileri ile bir araya gelerek gazilerin ellerini öptü. Kore gazileri ise oyunculara çeşitli hediyeler verdi.

"Türk askerleri olmasaydı Ayla da aynı kaderi paylaşacaktı"

Gösterimine katılan Güney Kore Büyükelçisi Yunsoo Cho etkileyici bir hikaye olduğunu belirterek "Güney Kore’de can vermiş şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz. Sadece gelip, savaşmak değil küçük çocukları da kucaklayarak, eğitim fırsatı vermişler. Çok etkileyici bir hikaye olduğunu düşünüyorum. 2015 yılında Bodrum sahilinde ölü bulunan Aylan’ı ve Halep’te enkazdan çıkarılan Ümran’ı gördükçe aklıma Ayla geliyor. Türk askerleri olmasaydı Ayla da aynı kaderi paylaşacaktı" ifadelerini kaydetti.

Yoğun bakımda olan Süleyman Dilbirliği için dua isteyen filmin yapımcısı Mustafa Uslu, "Süleyman Dilbirliği bu sefer kendi hayatı için savaşıyor. İnşallah kazanacak. Herkesin dua etmesini istiyorum. Bize bu mükemmel hikayeyi bırakan, çocuklarımızın çocuklarına intikal edecek bu muhteşem hikayeyi, bu kahramanlığı bize bıraktığı için ona minnet duyduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.



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Ayla filmin Güney Kore’de vizyona neden girmediğinin sorusu ile karşılaştıklarını söyleyen Uslu, "Ben ne siyasetçiyim ne diplomat ben bu filmin yapımcısıyım. Daha çok kalbi ile hisseleriyle hareket eden biriyim. Vizyona girdiğimiz günden bugüne Ayla’yı bağrına bastı ve kucakladı. Kore şehit ve gazi torunlarından mesajlar geldi. Soru sordular. Neden Ayla Güney Kore’de vizyona girmiyor? Bir buçuk yıldır şahsi mücadelesini veriyorum. Dünyanın 27 ülkesinde göğsümüzü kabartırken, her yerde Türkün kahramanlığını, merhametini, vicdanını, insanlığını en iyi şekilde anlatırken neden bu film Güney Koreli kardeşlerimizle buluşmuyor" diye konuştu.