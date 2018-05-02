Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi kitabının Farsça tercümesi Tahran’da tanıtıldı

Tahran’da düzenlenen bir tanıtım panelinde, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi kitabının Farsça tercümesinin tanıtımı yapıldı.

Tahran’ın Milli Kütüphanesinde düzenlenen kitap galasında Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi kitabının Farsça tercümesinin tanıtımı yapıldı. Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Doç. Dr. Halit Eren’in de katıldığı kitap tanıtım galasında, iki ülkenin kültürel ve tarihi ortaklıkları konuşuldu. İran meclisinin eski Başkanı Haddad Adil’in de katıldığı kitap tanıtım galasına çok sayıda İranlı kitapsever konuk oldu.

İran eski Meclis Başkanı ve aynı zamanda İran düzenin maslahatını teşhis konseyi üyesi olan Haddad Adil yaptığı konuşmada, "Türkiye, İran ve Hindistan Asya’da ve dünyada çok etkili olan üç ülkedir. Söz konusu üç büyük ülkenin bugün sahip olduğu ilişkinin, bu ülkelerin derin tarihinden kaynaklandığına inanıyoru" dedi.

Haddad Adil açıklamasının devamında, "İran ve Türkiye’nin farklı sahalarda iyi bir ilişkiye sahip olduğunu biliyoruz. İran ve Türkiye’nin işbirliği ve derin ilişkisi ikili meselelerde kısıtlanmayıp, bölge meselelerini de kapsıyor" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Türkiye’nin İran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin ise, "Türkiye ve İran’ın tarihlerini ayrı ayrı birbirinden bağımsız olarak yazamayız, düşünemeyiz, anlayamayız" vurgusunda bulundu.

İHA’ya konuşan Türkiye’nin İran Kültür Müşaviri Mehmet Taşkın ise, "Türkiye’nin ve Türkiye tarihinin İran’da tanıtılması, buna karşılık İran’ın ve İran tarihi ve medeniyetinin de Türkiye Türk halkına tanıtılmasında bu tür çevirilerin çok büyük katkısı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullanarak, iki ülke arasındaki kültürel faaliyetlerin devam edeceğinin altını çizdi.