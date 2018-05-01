Osmanlı dönemine ait Dabakhane Mescidi ibadete açılacak

Elazığ’da Harput Kalesinin Kuzeydoğusunda yer alan ve Osmanlı döneminde inşa edilen 450 yıllık Dabakhane mescidinde restorasyon çalışması yapılıyor. Yok olmaya yüz tutmuşken restorasyona alınan mescidin tekrar ibadete açılacağı belirtildi.

Harput’un tarihi mirasını canlandırmak için Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından projelendirilen Osmanlı döneminden kalan 17. yüzyıla ait Dabakhane Mescidinin restorasyon projelerine yönelik çalışmalar başlatıldı. Harput kalesinin Kuzeydoğusunda yer alan ve dönemin İpek Yolu güzergahında bulunan 450 yıllık tarihi mescidin, aslına uygun şekilde yapılması için başlatılan restorasyon ve çevre düzenlemesi hızlı bir şekilde ilerliyor. Eski kayıt ve fotoğraflardan yola çıkılarak aslına uygun olarak restore edilme çalışmaları süren mescidin, tekrar ibadete açılacağı belirtildi.

Elazığ Belediyesi olarak Dabakhane Mescidinin röleve ve restorasyon projelerine yönelik kazılarının 2016-2017 yılı içerisinde tamamladıklarını belirten KUDEP Birim Sorumlusu Kadir Atıcı, “Bu çalışmalar neticelendikten sonra Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından projeler onaylandı. Onaylanma aşamasından sonra da biz belediye olarak 2017 yılının Aralık ayı içerisinde Dabakhane Mescidinin uygulama ihalesine çıktık. Burada Dabakhane Mescidinin restorasyon çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız” dedi.

"Döneme de sadık kalarak restore ediyoruz"

Dabakhane Mescidi’nin restoresi ve çevre düzenleme çalışmasının ardından yeniden ibadete açılacağını aktaran Atıcı, “Dabakhane Mescidi 17. yüzyıl yapısıdır. 1600’lü yıllara tekabül etmektedir. 450 yıllık bir mescidi biz belediye olarak yeniden ayağa kaldırmış olacağız. O dönem için İpek yolu güzergahında bulunan mescit, gelen kervan yolcularının burada dinlenip, ibadetlerini yaparak tekrar yollarına devam etmesini sağlanması için inşa edilen bir yapıdır. Bu mescitte yapılan restorasyon çalışmasında kullanılan bütün malzemeler, o dönem içerisindeki kayıtlarından ve eski fotoğraflarından da yola çıkarak aslına uygun bir şekilde yeniden restore edilmesini sağlamaktayız. Kullanılan tuğlalardan tutun taşlarına kadar biz burada ki çalışmaları dikkatle döneme de sadık kalarak restore ediyoruz. Yapı tamamen tamamlandıktan sonra 450 yıllık bir mescit tekrardan ibadete açılmış olacaktır" dedi.

Belediye olarak Harput’ta yaptıkları bütün restorasyon ve kazı çalışmalarının neticelenmesiyle birlikte UNESCO sürecinde de ellerinin güçlendirileceğini aktaran Atıcı, "Harput’u bir turizm cazibe merkezi haline getirmiş olacağız. Harput’a gelen yerli ve yabancı turistlerin rahatlıkla gezip dolaşabilecekleri, şehrimize ve bölgemize sosyo, kültürel, ekonomik bir değer katmasını sağlayacaktır. Bu önem arz ettiğinden dolayı öncelikli olarak harap olan yapıların bir bir projelerini çizerek tekrardan restorasyonunu sağlamış olacağız” diye konuştu.