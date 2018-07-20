KÜLTÜR SANAT:
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20 Temmuz 2018 Cuma 15:36

Osmanlı İmparatorluğunda Saat Kuleleri kitabının 2. baskısı

Osmanlı İmparatorluğunda Saat Kuleleri kitabının 2. baskısı yapıldı.Türk kültürü, edebiyatı ve sanatıyla ilgili araştırmaları gelecek nesillere aktarmak ve bu alanlarda bilimsel çalışmalar yapmakla görevli Atatürk Kültür, Dil ve Tarih...

Osmanlı İmparatorluğunda Saat Kuleleri kitabının 2. baskısı
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Osmanlı İmparatorluğunda Saat Kuleleri kitabının 2. baskısı yapıldı.

Türk kültürü, edebiyatı ve sanatıyla ilgili araştırmaları gelecek nesillere aktarmak ve bu alanlarda bilimsel çalışmalar yapmakla görevli Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Türk kültürüyle ilgili yayın çalışmalarına ve tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. Zamana tanıklık eden Osmanlı İmparatorluğu şehirlerinin sembolü haline gelen saat kuleleri bu çalışmada genişletilmiş baskısıyla ilk kez bir arada sunuluyor. İlk baskıdan farklı olarak Anadolu’dan bir, yurt dışından yedi saat kulesi daha esere ilave edildi. Özgün haliyle günümüze gelenler, bugüne ulaşamayıp isimleri kaynaklarda geçenler ve yeniden yapılan saat kuleleri kitapta toplu olarak yer alıyor. Kitabı satın almak isteyen okurlar https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresinden esere ulaşabilir.
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