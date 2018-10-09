Osmanlı kenti Safranbolu 42 yıldır koruma altında

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu’da 42 yıldır tarihi eserlerin geleceğe taşınması için çok sayıda restorasyon çalışması yapıldı.

Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla ‘Osmanlı’nın parmak izi’ olarak adlandırılan Safranbolu’da , ‘Tarihsel ve Doğal Sit Alanı’ kararı alındıktan sonra geçen 42 yıllık sürede, tarihi eserlerin geleceğe taşınması için çok sayıda restorasyon çalışması yapıldı. Türk Belgesel Sinemacılığının ustası olarak gösterilen merhum Süha Arın tarafından 1976’da çekilen ‘Altın Portakal Ödül’lü ‘Safranbolu’da Zaman’ belgeseli ile Yüksek Mimar Yavuz İnce’nin çalışmaları ile ilçenin koruma altına alınarak kültürel varlıkların restore edilmesinin önünü açıldı.

Safranbolu’nun koruma altına alınma sürecinin 1970’li yıllarda başladığını ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Süha Arın, Mimar Yavuz İnce gibi Safranbolu sevdalısı büyüklerin koruma altına alınmada büyük rolleri oldu. O dönemlerdeki çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ön görüsüyle günümüze bir dünya miras kenti olarak ulaştı. Bu çalışmalar, 1994’te UNESCO tarafından da koruma altına alınarak daha da üst seviyeye ulaştı. Sadece genel yönetimin yönlendirmesiyle değil, Safranbolu halkının da çok büyük bir bilinci var, yaşadığı kenti sahiplenmesi, korumacılık anlayışı gibi. Onların sahiplenmesi ve devletin de yönlendirmesiyle Safranbolu sadece Türkiye’de değil, dünyada koruma altında olan 20 şehirden biri. Yine, 57 tarihi çeşme ile Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1909 yılında ‘Rüştiye’ olarak yaptırılan binanın (Kalealtı İlkokulu) restorasyon çalışmalarının devam ediyor. Kent Tarihi Müzesi de tarihi cezaeviyle bir bütün olarak yeniden müze şeklinde hizmete sunulacak” dedi.

Safranbolu Belediyesi tarafından yeniden turizme kazandırılarak eski günlerine kavuşturulan ve bir cazibe merkezi haline getirilen Akçasu Mahallesi’nde de 17 evin restorasyon projesinin tamamlandığını hatırlatan Ürkmezer, "Tarihi Çarşı bölgesinde 67 dükkanın restorasyon projesini Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle yerine başlatıyoruz. Yerel yönetim ve genel idare temsilcisi olarak ilgili bölge kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde Safranbolu’da korumacılığın gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Safranbolu tarihi, kültürel değerleriyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öne çıkmaya devam edecek” diye konuştu.