Özdeyiş dedektifi O’Toole’nin ’O Laf Hemingway’in Değil’ kitabı raflarda yerini aldı

Farklı isimlere atfedilerek kullanılan özdeyişlerin peşine düşen Garson O’Toole, ulaşılabilecek en eski kaynakları referans göstererek belgelediği kitabı ’O Laf Hemingway’in Değil’ raflarda yerini aldı.

Karakarga Yayınlarından çıkan 376 sayfalık kitapta Garson O’Toole; yaygın bir şekilde, farklı isimlere atfedilerek kullanılan özdeyişlerin peşine düşerek, birine ait olduğunu sandığımız bir özdeyişin gerçekte bambaşka birine ait olduğunu ya da sözün zannedildiği kadar afili olmadığını, ulaşılabilecek en eski kaynakları referans göstererek belgeledi. Alıntı bombardımanına tutulduğumuz bir çağda sözün kıymetini bir kere daha hatırlatan O’Toole’nin popüler kültürden tarihe keyifli bir yolculuğa çıkardığı kitabı ’O Laf Hemingway’in Değil’ raflarda yerini aldı.